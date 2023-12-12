Штучний інтелект показав, як можна поєднати моду та пляшки з напоями (фото)

Штучний інтелект поєднав світові бренди та напої

Штучний інтелект здатен поєднати та оживити все, на що тільки вистачає уяви. Цього разу ШІ дивує поєднанням пляшок з алкогольними напоями та дизайн світових модних брендів.

Варто сказати, що це виглядає дуже цікаво та оригінально, адже уявіть собі звичайну пляшку шампанського в дизайні, наприклад Chanel - неможливо. А от штучний інтелект зробив це й поєднав напої не лише з брендом Chanel, а ще й з іншими. Наприклад:

Louis Vuitton

Gucci

Ralph Lauren

Suprreme.

Всі вони вважаються світовими та досить відомими, але уявити їх на пляшках й досі важко. Проте це вже наша реальність і її створює штучний інтелект завдяки своїм застосункам та програмам. І ця реальність здатна сильно здивувати та розширити світогляд.

Тож, пропонуємо вам подивитися, як виглядають пляшки з шампанським та віскі у стилі всесвітньо відомих брендів, що спрограмував штучний інтелект, тим самим здивував світ та самі бренди, які, можливо, візьмуть такі витвори ШІ за ідеї нових продуктів.

ШІ поєднав моду та напої (фото: instagram.com/asta.shion