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Штучний інтелект показав, як можна поєднати моду та пляшки з напоями (фото)

ШІ поєднав моду та напої (фото: instagram.com/asta.shion)
Автор: Юлія Любченко

Штучний інтелект не припиняє дивувати своїми вміннями та можливостями. Здається, що для нього вже немає нічого неможливого, адже ШІ заполонив майже всі сфери життя.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Astashion, показує, як ШІ поєднав моду та пляшки з напоями.

Штучний інтелект поєднав світові бренди та напої 

Штучний інтелект здатен поєднати та оживити все, на що тільки вистачає уяви. Цього разу ШІ дивує поєднанням пляшок з алкогольними напоями та дизайн світових модних брендів. 

Варто сказати, що це виглядає дуже цікаво та оригінально, адже уявіть собі звичайну пляшку шампанського в дизайні, наприклад Chanel - неможливо. А от штучний інтелект зробив це й поєднав напої не лише з брендом Chanel, а ще й з іншими.  Наприклад:

  • Louis Vuitton
  • Gucci
  • Ralph Lauren
  • Suprreme.

Всі вони вважаються світовими та досить відомими, але уявити їх на пляшках й досі важко. Проте це вже наша реальність і її створює штучний інтелект завдяки своїм застосункам та програмам. І ця реальність здатна сильно здивувати та розширити світогляд. 

Тож, пропонуємо вам подивитися, як виглядають пляшки з шампанським та віскі у стилі всесвітньо відомих брендів, що спрограмував штучний інтелект, тим самим здивував світ та самі бренди, які, можливо, візьмуть такі витвори ШІ за ідеї нових продуктів.

ШІ поєднав моду та напої (фото: instagram.com/asta.shion

Раніше ми розповідали про те, що штучний інтелект показав, як виглядали б українські медичні заклади в стилі LEGO.

Також дивіться, як ШІ показав, як має виглядати форма росіян на Олімпіаді 2024.

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напоїШтучний інтелект