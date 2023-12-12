Искусственный интеллект показал, как можно объединить моду и бутылки с напитками (фото)

Искусственный интеллект объединил мировые бренды и напитки

Искусственный интеллект способен соединить и оживить все, на что хватает воображения. В этот раз ИИ удивляет сочетанием бутылок с алкогольными напитками и дизайном мировых модных брендов.

Стоит сказать, что это выглядит интересно и оригинально, ведь представьте себе обычную бутылку шампанского в дизайне, например Chanel - невозможно. А вот искусственный интеллект сделал это и объединил напитки не только с брендом Chanel, но и с другими. К примеру:

Louis Vuitton

Gucci

Ralph Lauren

Supreme.

Все они считаются мировыми и достаточно известными, но представить их на бутылках до сих пор трудно. Однако это уже наша реальность и создает искусственный интеллект благодаря своим приложениям и программам. И эта реальность способна удивить и расширить мировоззрение.

Предлагаем вам посмотреть, как выглядят бутылки с шампанским и виски в стиле всемирно известных брендов, что спрограммировал искусственный интеллект, тем самым удивил мир и сами бренды, которые, возможно, примут такие произведения ИИ за идеи новых продуктов.

ИИ объединил моду и напитки (фото: instagram.com/asta.shion