Штрафы за непристегнутый ремень безопасности в Европе и Украине: инфографика поражает

В Украине с марта вырос штраф за езду с не пристегнутым ремнем безопасности в 10 раз - с 51 до 510 гривен, что составляет около 15 евро. В то же время в странах Европы за такое нарушение приходится платить гораздо больше, рассказал первый замглавы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Об этом передали в МВД Украины на странице в Facebook.
Также в публикации привели инфографику о суммах штрафов за езду не пристегнутым в Украине и других европейских государствах. Так, уровень пользования ремнями безопасности в Украине, по сравнению с остальными странами, самый низкий.
Билошицкий представил результаты онлайн-исследования "Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами", проведенного в Киеве, Мариуполе, Харькове, Одессе и Львове. Согласно данным, 53,6% опрошенных считают достаточным штраф до 600 гривен, чтобы они стали пристегиваться, а для 30% сумма, которая заставит позаботиться о собственной безопасности в автомобиле, должна быть более 1000 гривен. Кроме того, треть респондентов считает действенным штраф от 1001 до 1500 гривен, а две трети отметили, что только штраф в размере 1501 - 2000 гривен заставит их воспользоваться ремнем безопасности.
"Повышение штрафов - это мотивация к использованию ремней безопасности", - отметил он.
Какие штрафы за не пристегнутый ремень безопасности в авто в странах Европы - инфографика (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Ранее сообщалось, что на украинских дорогах станет больше патрульных с радарами. В полиции рассказали, где будут проверять скорость.
Напомним также, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД.