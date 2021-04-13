Штрафы за непристегнутый ремень безопасности в Европе и Украине: инфографика поражает

Также в публикации привели инфографику о суммах штрафов за езду не пристегнутым в Украине и других европейских государствах. Так, уровень пользования ремнями безопасности в Украине, по сравнению с остальными странами, самый низкий.

Какие суммы штрафов за не пристегнутый ремень безопасности в Европе

В Великобритании такой штраф составляет до 580 евро, а количество тех, кто пристегивается в автомобиле, составляет 98%.

В Греции сумма штрафа - 350 евро, а количество тех, кто пользуется ремнями безопасности в машине - 72%.

В Дании штраф за не пристегнутого ребенка до 14 лет составляет 1500 и 2000 датских крон (200 и 267 евро соответственно), а также один штрафной пункт (водитель, который получит 3 пункта за 3 года, будет лишен своих водительских прав).

В Испании - 200 евро, и 88% соответственно.

В Эстонии - до 200 евро, и 95%.

В Норвегии - 150 евро, и 95%.

В Швеции - 150 евро, и 97%.

В Люксембурге - 145 евро, и 92%.

В Албании - 120 евро, и 87%.

В Словении - 120 евро, и 82%.

В Португалии - 120 евро, и 95%.

В Германии - штраф 30 евро, а количество тех, кто пристегивается в автомобиле - 98% для водителей и пассажиров переднего сиденья и 99% - для пассажиров заднего сиденья.

В Польше штраф за не пристегнутые ремни и у водителя, и у пассажира, составляет 100 злотых (около 23 евро) плюс 2 штрафных пункта (водителя, который набрал более 24 пунктов, лишают права управления). Водитель, который не убедился, что все его пассажиры пристегнуты, получает дополнительные 100 злотых и 4 пункта штрафа. Так, в Польше пристегиваются 95% водителей, 96% пассажиров на переднем сиденье и 76% - на заднем, хотя еще в 2004 году пристегивались лишь 71% на передних сиденьях и 49% - на задних.

В Украине сумма штрафа теперь составляет 510 гривен, то есть 15 евро, а процент людей, которые пристегиваются в авто, такой: 52% на переднем сидении, 39% - водители, и только 12% - пассажиров на заднем сидении.

Билошицкий представил результаты онлайн-исследования "Восприятие и использование ремней безопасности водителями и пассажирами", проведенного в Киеве, Мариуполе, Харькове, Одессе и Львове. Согласно данным, 53,6% опрошенных считают достаточным штраф до 600 гривен, чтобы они стали пристегиваться, а для 30% сумма, которая заставит позаботиться о собственной безопасности в автомобиле, должна быть более 1000 гривен. Кроме того, треть респондентов считает действенным штраф от 1001 до 1500 гривен, а две трети отметили, что только штраф в размере 1501 - 2000 гривен заставит их воспользоваться ремнем безопасности.

"Повышение штрафов - это мотивация к использованию ремней безопасности", - отметил он.

Какие штрафы за не пристегнутый ремень безопасности в авто в странах Европы - инфографика (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)