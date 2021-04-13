Штрафи за непристебнутий ремінь безпеки у Європі і Україні: інфографіка вражає

Також в публікації навели інфографіку про суми штрафів за їзду непристебнутим в Україні та інших європейських державах. Так, рівень користування ременями безпеки в Україні, у порівнянні з іншими країнами, найнижчий.

Які суми штрафів за непристебнутий ремінь безпеки в Європі

У Великій Британії такий штраф становить до 580 євро, а кількість тих, хто пристібається в автомобілі, становить 98%.

У Греції сума штрафу - 350 євро, а кількість тих, хто користується ременями безпеки в машині - 72%.

У Данії штраф за непристебнуту дитину до 14 років становить 1500 і 2000 данських крон (200 і 267 євро відповідно), а також один штрафний пункт (водій, який отримає 3 пункту за 3 роки, буде позбавлений своїх водійських прав).

В Іспанії - 200 євро, та 88% відповідно.

В Естонії - до 200 євро, і 95%.

У Норвегії - 150 євро, і 95%.

У Швеції - 150 євро, і 97%.

У Люксембурзі - 145 євро, і 92%.

В Албанії - 120 євро, і 87%.

У Словенії - 120 євро, і 82%.

У Португалії - 120 євро, і 95%.

У Німеччині - штраф 30 євро, а кількість тих, хто пристібається в автомобілі - 98% для водіїв і пасажирів переднього сидіння і 99% - для пасажирів заднього сидіння.

У Польщі штраф за непристебнуті ремені і водія, і пасажира складає 100 злотих (близько 23 євро) плюс 2 штрафних пункту (водія, який набрав більш як 24 пунктів, позбавляють права керування). Водій, який не переконався, що всі його пасажири пристебнуті, отримує додаткові 100 злотих і 4 пункту штрафу. Так, у Польщі пристібаються 95% водіїв, 96% пасажирів на передньому сидінні та 76% - на задньому, хоча ще в 2004 році пристібалися лише 71% на передніх сидіннях і 49% - на задніх.

В Україні сума штрафу тепер становить 510 гривень, тобто 15 євро, а відсоток людей, які пристібаються в авто, такий: 52% на передньому сидінні, 39% - водії, і лише 12% - пасажирів на задньому сидінні.

Білошицький представив результати онлайн-дослідження "Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами", проведеного в Києві, Маріуполі, Харкові, Одесі та Львові. Згідно з даними, 53,6% опитаних вважають достатнім штраф до 600 гривень, щоб вони стали пристібатися, а для 30% сума, яка змусить подбати про власну безпеку в автомобілі, повинна бути понад 1000 гривень. Крім того, третина респондентів вважає дієвим штраф від 1001 до 1500 гривень, а дві третини зауважили, що тільки штраф у розмірі 1501 - 2000 гривень змусить їх скористатися ременем безпеки.

"Підвищення штрафів - це мотивація до використання ременів безпеки", - зауважив він.

Які штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в авто в країнах Європи - інфографіка (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)