Штрафи за непристебнутий ремінь безпеки у Європі і Україні: інфографіка вражає

В Україні з березня виріс штраф за їзду з непристебнутим ременем безпеки в 10 разів - з 51 до 510 гривень, що становить близько 15 євро. Водночас у країнах Європи за таке порушення доводиться платити набагато більше, розповів перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Про це передали в МВС України на сторінці у Facebook.
Також в публікації навели інфографіку про суми штрафів за їзду непристебнутим в Україні та інших європейських державах. Так, рівень користування ременями безпеки в Україні, у порівнянні з іншими країнами, найнижчий.
Білошицький представив результати онлайн-дослідження "Сприйняття та використання пасків безпеки водіями та пасажирами", проведеного в Києві, Маріуполі, Харкові, Одесі та Львові. Згідно з даними, 53,6% опитаних вважають достатнім штраф до 600 гривень, щоб вони стали пристібатися, а для 30% сума, яка змусить подбати про власну безпеку в автомобілі, повинна бути понад 1000 гривень. Крім того, третина респондентів вважає дієвим штраф від 1001 до 1500 гривень, а дві третини зауважили, що тільки штраф у розмірі 1501 - 2000 гривень змусить їх скористатися ременем безпеки.
"Підвищення штрафів - це мотивація до використання ременів безпеки", - зауважив він.
Які штрафи за непристебнутий ремінь безпеки в авто в країнах Європи - інфографіка (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)
Раніше повідомлялося, що на українських дорогах стане більше патрульних з радарами. У поліції розповіли, де перевірятимуть швидкість.
Нагадаємо також, що з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР.