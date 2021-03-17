Сегодня в Украине сильно повысились штрафы за пьяное вождение: что нужно знать

В Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения . В частности очень сильно выросли штрафы за вождение в пьяном виде.

Обо всех изменениях касательно вождения в пьяном виде читайте ниже в нашем материале.

С 17 марта повышается ответственность по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом виде):

По части 1 ст. 130 - 17000 грн с лишением права управления на 1 год.

По части 2 ст. 130 - 34000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;

По части 3 ст. 130 - 51000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Отметим, что ранее штраф за нетрезвую езду составлял 10200 гривен.

С 17 марта установлена ​​уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения и условия отбывания наказания за совершение такого уголовного преступления (убираются большинство возможностей избежать и смягчение наказания).

Как проводится осмотр на состояние алкогольного опьянения

Освидетельствование на состояние опьянения проводится:

- полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств;

- врачом учреждения здравоохранения.

Обратите внимание! В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра, проведенного полицейским на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.

Освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства проводится в присутствии двух свидетелей. Полицейские свидетелями быть не могут.

Какая норма алкоголя в крови

Состояние алкогольного опьянения считается подтвержденным, если показание больше 0,2 промилле алкоголя в крови. В целях обеспечения достоверности результатов осмотра водителей, которые должны быть осмотрены в учреждениях здравоохранения, полицейский обеспечивает доставку этих лиц в ближайшее учреждения здравоохранения не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения.

Результаты освидетельствования на состояние опьянения указываются в акте осмотра.

Очень важно знать

В случае установления состояния опьянения, результаты осмотра указываются в протоколе об административном правонарушении, к которому приобщается акт осмотра. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых вручается водителю, а второй остается у полицейского или прикрепляется к протоколу об административном правонарушении в случае установления состояния опьянения.