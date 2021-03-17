Сегодня в Украине сильно повысились штрафы за пьяное вождение: что нужно знать
В Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В частности очень сильно выросли штрафы за вождение в пьяном виде.
Обо всех изменениях касательно вождения в пьяном виде читайте ниже в нашем материале.
С 17 марта повышается ответственность по ст. 130 КУоАП (вождение в нетрезвом виде):
- По части 1 ст. 130 - 17000 грн с лишением права управления на 1 год.
- По части 2 ст. 130 - 34000 грн с лишением права управления на 3 года с возмездным изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;
- По части 3 ст. 130 - 51000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
Отметим, что ранее штраф за нетрезвую езду составлял 10200 гривен.
С 17 марта установлена уголовная ответственность по ст. 286-1 УК Украины за совершение ДТП с пострадавшими в состоянии опьянения и условия отбывания наказания за совершение такого уголовного преступления (убираются большинство возможностей избежать и смягчение наказания).
Как проводится осмотр на состояние алкогольного опьянения
Освидетельствование на состояние опьянения проводится:
- полицейским на месте остановки с использованием специальных технических средств;
- врачом учреждения здравоохранения.
Обратите внимание! В случае отказа водителя от прохождения осмотра на месте остановки или его несогласия с результатами осмотра, проведенного полицейским на месте, такой осмотр проводится в ближайшем учреждении здравоохранения.
Освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки транспортного средства проводится в присутствии двух свидетелей. Полицейские свидетелями быть не могут.
Какая норма алкоголя в крови
Состояние алкогольного опьянения считается подтвержденным, если показание больше 0,2 промилле алкоголя в крови. В целях обеспечения достоверности результатов осмотра водителей, которые должны быть осмотрены в учреждениях здравоохранения, полицейский обеспечивает доставку этих лиц в ближайшее учреждения здравоохранения не позднее чем в течение двух часов с момента выявления оснований для его проведения.
Результаты освидетельствования на состояние опьянения указываются в акте осмотра.
Очень важно знать
В случае установления состояния опьянения, результаты осмотра указываются в протоколе об административном правонарушении, к которому приобщается акт осмотра. Акт осмотра составляется в двух экземплярах, один из которых вручается водителю, а второй остается у полицейского или прикрепляется к протоколу об административном правонарушении в случае установления состояния опьянения.
Как мы ранее писали, в Украине значительно увеличивают штрафы за нарушения ПДД.