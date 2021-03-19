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На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 23:57
На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость Радар TruCAM в руках у полицейского (фото: patrol.police.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Украине станет больше проверок соблюдения скорости водителями на дорогах - патрульные с прибором TruCAM с понедельника, 22 марта, выйдут на дополнительные 60 участков.

Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в своем Facebook.

Таким образом, общее количество участков, где измеряют скорость таким радаром, увеличится до 309.

Новые места были определены на основании проведенного анализа аварийности именно по причинам превышения скорости движения.

Правоохранитель добавил, что в 12 уже существующих участков решили внести изменения.

Ознакомиться с обновленной картой и перечнем меси можно по этой ссылке. Новые участки расположения устройств измерения скорости TruCAM обозначены красным цветом.

В патрульной полиции просят водителей обратить внимание, что:

  • об использовании приборов измерения скорости информируют дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксацию нарушений;
  • в местах фиксации нарушений будет стоять служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

На украинских дорогах станет больше патрульных с радарами: где будут проверять скорость

В Украине увеличили количество участков на дорогах, где проверяют скорость прибором TruCAM (фото: patrol.police.gov.ua)

Напомним, что с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушение ПДД, и сильно ужесточили наказание за пьяное вождение.

Также мы писали о том, что украинцам разрешили перевозить детей в авто на переднем сиденье при определенном условии.

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