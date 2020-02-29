Штрафы до 34 тысяч: что ждет украинцев после возвращения техосмотра

Техосмотр в Украине собираются вернуть на основе законопроекта, который был разработан Директоратом по безопасности на транспорте Мининфраструктуры. Документ появился в открытом доступе на сайте министерства, и в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Так, украинцы могут высказаться о нем до 26 марта, в том числе и внести предложения к проекту акта. Для этого можно воспользоваться электронной почтой aleksandrov@mtu.gov.ua.

Внеплановый техосмотр может быть назначен после ДТП, в случае перерегистрации или переоборудования транспортного средства.

Кроме того, планируют ввести также придорожный техосмотр.

Добавим, что следить за выполнением будет новый орган - Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.

Что предлагается в законопроекте, для какого транспорта техосмотр станет обязательным, и какие предусмотрены штрафы

Техосмотр обязателен для:

Коммерческого транспорта (как и сейчас)

Легковых авто - через 4 года от выпуска, после - каждые 2 года.

Такси - спустя 1 год от выпуска, после - ежегодно

Автобусов (больши 8 мест без водителя) - спустя 1 год от выпуска, после - каждые полгода

Грузовиков массой до 3,5 тонн - спустя 4 года после выпуска, после - раз в 2 года

Грузовиков, массой свыше 3,5 тонн - спустя 1 год от выпуска, после - ежегодно

"Домов на колесах" - через 1 год после выпуска, далее - ежегодно

Колесных тракторов - через 4 года от выпуска, потом раз в 2 года

ТС, которые перевозят опасные грузы, - через 1 год от выпуска, позже - каждые 6 месяцев

Спецтранспорта - через 1 год от выпуска, после - ежегодно

Мототранспорта с объемом двигателя от 125 куб. см и больше или электродвигателем мощностью 4 кВт и больше - через 2 года от выпуска, потом - каждые 2 года.

Кому техосмотр не нужен:

ТС с конструкционной скоростью не больше 25 км/ч

Коллекционный и ретротранспорт, который не эксплуатируется

Спортивные авто, которые используются только на соревнованиях

Дипломатические ТС

Спецтранспорт для перевозки оборудования цирка и аттракционов с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч

ТС с объемом двигателя не более 50 куб. см

Колесные тракторы с максимальной скоростью 40 км/ч

Технические ТС для агрокомплекса.

Штрафы:

За просрочку техосмотра - 3400 гривен

За повторную просрочку техосмотра в течение года - 17 тысяч гривен

Если должностные лица не выполняют свои обязанности, мешают техосмотру - от 17 до 34 тысяч гривен

Вводится личная ответственность эксперта по вопросам техосмотра.

Как сообщалось ранее, в Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который хотят ввести с 2020 года, водителей ожидает наложение санкций.