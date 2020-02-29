Штрафы до 34 тысяч: что ждет украинцев после возвращения техосмотра

Техосмотр в Украине собираются вернуть на основе законопроекта, который был разработан Директоратом по безопасности на транспорте Мининфраструктуры. Документ появился в открытом доступе на сайте министерства, и в настоящее время находится на стадии обсуждения.
Так, украинцы могут высказаться о нем до 26 марта, в том числе и внести предложения к проекту акта. Для этого можно воспользоваться электронной почтой aleksandrov@mtu.gov.ua.
Внеплановый техосмотр может быть назначен после ДТП, в случае перерегистрации или переоборудования транспортного средства.
Кроме того, планируют ввести также придорожный техосмотр.
Добавим, что следить за выполнением будет новый орган - Бюро безопасности эксплуатации колесных транспортных средств.
Что предлагается в законопроекте, для какого транспорта техосмотр станет обязательным, и какие предусмотрены штрафы
Техосмотр обязателен для:
- Коммерческого транспорта (как и сейчас)
- Легковых авто - через 4 года от выпуска, после - каждые 2 года.
- Такси - спустя 1 год от выпуска, после - ежегодно
- Автобусов (больши 8 мест без водителя) - спустя 1 год от выпуска, после - каждые полгода
- Грузовиков массой до 3,5 тонн - спустя 4 года после выпуска, после - раз в 2 года
- Грузовиков, массой свыше 3,5 тонн - спустя 1 год от выпуска, после - ежегодно
- "Домов на колесах" - через 1 год после выпуска, далее - ежегодно
- Колесных тракторов - через 4 года от выпуска, потом раз в 2 года
- ТС, которые перевозят опасные грузы, - через 1 год от выпуска, позже - каждые 6 месяцев
- Спецтранспорта - через 1 год от выпуска, после - ежегодно
- Мототранспорта с объемом двигателя от 125 куб. см и больше или электродвигателем мощностью 4 кВт и больше - через 2 года от выпуска, потом - каждые 2 года.
Кому техосмотр не нужен:
- ТС с конструкционной скоростью не больше 25 км/ч
- Коллекционный и ретротранспорт, который не эксплуатируется
- Спортивные авто, которые используются только на соревнованиях
- Дипломатические ТС
- Спецтранспорт для перевозки оборудования цирка и аттракционов с максимальной конструктивной скоростью 40 км/ч
- ТС с объемом двигателя не более 50 куб. см
- Колесные тракторы с максимальной скоростью 40 км/ч
- Технические ТС для агрокомплекса.
Штрафы:
- За просрочку техосмотра - 3400 гривен
- За повторную просрочку техосмотра в течение года - 17 тысяч гривен
- Если должностные лица не выполняют свои обязанности, мешают техосмотру - от 17 до 34 тысяч гривен
- Вводится личная ответственность эксперта по вопросам техосмотра.
Как сообщалось ранее, в Украине за пренебрежение обязательным техосмотром автомобилей, который хотят ввести с 2020 года, водителей ожидает наложение санкций.