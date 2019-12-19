В Украине вернут техосмотр в 2020: кого это коснется в первую очередь (видео)

Техосмотр авто в Украине (Фото: коллаж РБК-Украина)

Возвращение обязательного техосмотра авто депутаты могли поддержать еще в этом году

Техосмотр в Украине вернут в 2020 году, уверен министр инфраструктуры Владислав Криклий. Чиновник признался, что народные депутаты должны были проголосовать за возобновление обязательного ТО автомобилей уже в этом году, но не было политической воли - считается, что это рискованный проект и он не найдет поддержки.

"Фактически потеряли время", - сказал глава Мининфраструктуры в эфире канала "Украина 24".

По его словам, в течение 2020-го законопроект будет принят, но внедрение будет происходить постепенно.

Сначала обязательный техосмотр коснется владельцев переоборудованных машин, иномарок б/у.

Криклий отметил, что техосмотры останутся на уровне коммерческих субьектов, и сейчас в Украине их количество не является достаточным.

"Сейчас таких заведений, которые осуществляют ТО, в Украине до полутысячи, а в Польше для сравнения 2-2,5 тысяч. То есть сейчас нет рынка", - говорит чиновник.

Также он рассказал, что при возврате обязательного техосмотра (его отменили в 2011 году по причине взяточничества) процедура прохождения проверки будет прозрачная и с использованием видеофиксации, как это практикуется сейчас.

"Чтобы по телефону можно посмотреть, как пройдет технический осмотр", - объяснил Криклий.

Сегодня в Украине обязательный техосмотр проводится только для коммерческого транспорта: автобусов, маршруток, такси и грузовиков.

Напомним, что согласно принятым Украиной обязательствам после подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации с Европейским союзом в нашей стране в течение 5 лет должны опять ввести обязательный техосмотр легковых и грузовых автомобилей. Расчитывается, что в 2020 году обязательной проверке будут подлежать ТС категорий L3, L4, L5 и L7 та L3e, L4e, L5e и L7e.

Добавим также, что автоэксперты предупреждают об определенных рисках возвращения коррупции, аргументируя тем, что до 90% подержанных иномарок такой техосмотр пройти не смогут, а это может вызвать тотальную "торговлю талончиками".

Видео: Техосмотр авто в Украине вернут в 2020 году