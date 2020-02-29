Штрафи до 34 тисяч: що чекає українців після повернення техогляду

Техогляд в Україні збираються повернути на основі законопроекту, який був розроблений Директоратом з безпеки на транспорті Мінінфраструктури. Документ з'явився у відкритому доступі на сайті міністерства, і в даний час знаходиться на стадії обговорення.

Так, українці можуть висловитися про нього до 26 березня, в тому числі й внести пропозиції до проекту акта. Для цього можна скористатися електронною поштою aleksandrov@mtu.gov.ua.

Позаплановий техогляд може бути призначений після ДТП, у разі перереєстрації чи переобладнання транспортного засобу.

Крім того, планують запровадити також придорожній техогляд.

Додамо, що стежити за виконанням буде новий орган - Бюро безпеки експлуатації колісних транспортних засобів.

Що пропонується в законопроекті, для якого транспорту техогляд стане обов'язковим, та які передбачені штрафи

Техогляд обов'язковий для:

Комерційного транспорту (як і зараз)

Легкових авто - через 4 роки від випуску, після - кожні 2 роки

Таксі - через 1 рік від випуску, після - щорічно

Автобусів (більшість 8 місць без водія) - через 1 рік від випуску, після - кожні півроку

Вантажівок масою до 3,5 тонн - через 4 роки після випуску, після - раз на 2 роки

Вантажівок масою понад 3,5 тонн - через 1 рік від випуску, після - щорічно

"Будинків на колесах" - через 1 рік після випуску, далі - щороку

Колісних тракторів - через 4 роки від випуску, потім раз на 2 роки

ТЗ, що перевозять небезпечні вантажі, - через 1 рік від випуску, пізніше - кожні 6 місяців

Спецтранспорту - через 1 рік від випуску, після - щорічно

Мототранспорту з об'ємом двигуна 125 куб. см і більше або електродвигуном потужністю 4 кВт і більше - через 2 роки від випуску, потім - кожні 2 роки.

Кому техогляд не потрібний:

ТЗ із конструкційною швидкістю не більше 25 км/год

Колекційний і ретротранспорт, який не експлуатується

Спортивні авто, які використовуються тільки на змаганнях

Дипломатичні ТЗ

Спецтранспорт для перевезення обладнання цирку і атракціонів з максимальної конструктивної швидкістю 40 км/год

ТЗ із об'ємом двигуна не більш як 50 куб. см

Колісні трактори з максимальною швидкістю 40 км/год

Технічні ТЗ для агрокомплексу

Штрафи:

За прострочення техогляду - 3400 гривень

За повторне прострочення техогляду протягом року - 17 тисяч гривень

Якщо посадові особи не виконують свої обов'язки, заважають техогляду - від 17 до 34 тисяч гривень

Вводиться особиста відповідальність експерта з питань техогляду.

Як повідомлялося раніше, в Україні за нехтування обов'язковим техоглядом автомобілів, який хочуть ввести з 2020 року, водіїв чекає накладення санкцій.