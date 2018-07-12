В Раде готовят законопроект об обязательном техосмотре авто с 2020 года

Налоговый комитет внесет в параламент законопроект об обязательном техосмотре автомобилей с 2020 года

Профильный комитет Верховной рады (ВР) готовит законопроект о введении обязательного технического осмотра для автомобилей с 2020 года. Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции БПП Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

"Не в подвязке к законопроекту, а отдельно готовится сейчас комитетом проект закона о введении обязательного технического осмотра. Это является обязательной нормой, которая должна быть внедрена с 2020 года", - сказала Южанина.

По ее мнению, обязательный техосмотр будет введен в сроки.

"Мы действуем в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Я не знаю, какую систему мы предложим, каким будет предложение у авторов законопроекта - я не знаю", - добавила Южанина.

Напомним, вчера, 11 июля 2018 года, Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики призвал председателя парламента Андрея Парубия включить в повестку дня рассмотрение законопроектов о автомобили с иностранной регистрацией.