Синоптики предупредили о первых заморозках

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Заморозки возможны в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях

Погода в Украине во второй половине сентября ухудшится, ожидаются заморозки в центральных областях и Карпатах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как сообщают синоптики, заморозки возможны в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде", - говорится в сообщении.

Напомним, с этих выходных в Украину идет похолодание. В частности, с понедельника будут дожди. Завтра в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях возможны осадки. Не смотря на то, что в других областях дождей не передают, температура воздуха упадет до +21+22.

Синоптики предупреждают, что в пятницу в Украине будет холодно. Температура воздуха упадет до +13+17. В частности, в столице будет +13+15.

Отметим, что погода в Украине в воскресенье, 15 сентября, принесет похолодание до +16 в большинстве областей, в Карпатах возможно снижение до +2.