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Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные

Новости » Общество    11.10.2019 - 11:59
Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В воскресенье температура воздуха достигнет +22

Погода в Украине на выходные будет теплой, в субботу температура воздуха во всех областях поднимется до +22. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз на 12 октября

В субботу во всех областях ожидается переменная облачность, без осадков. В частности, в западных областях температура воздуха днем достигнет +16+18, ночью ожидается +4+6. В северных областях днем будет +13+16, ночью ожидается +3+6.

Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные

Центр и восток Украины также без осадков, там температура воздуха днем достигнет +13+17, ночью ожидается +4+7. В южных областях температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+9.

Прогноз на 13 октября

В воскресенье в Украине существенно потеплеет. Температура воздуха днем в западных областях достигнет +19+22, ночью ожидается +9+12. В частности, в Ивано-Франковской и Винницкой областях днем будет +20+22.

Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные

Центр страны также темплий, температура воздуха днем составит +19+21, ночью ожидается +7+9. В частности, в Киевской области ночью будет +11+13.

В восточных и южных областях без осадков, температура воздуха днем достигнет +18+22, ночью ожидается +9+11. В Луганской области будет немного прохладнее - +16+18.

Прогноз на 14 октября

В понедельник, 14 октября, который официально считается выходным днем, также будет тепло. Во всех областях ожидается переменная облачность, без осадков.

Синоптики рассказали о существенном потеплении на выходные

Температура воздуха днем в западных и восточных областях достигнет +19+21, ночью ожидается +5+9. Юг Украины тоже будет теплым, днем там ожидается +18+20, ночью - +7+10.

Также в центральных и северных областях будет тепло. Температура воздуха днем достигнет +18+21, а ночью ожидается +7+9.

Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что бабье лето придет в воскресенье, 13 октября.

Отметим, что сегодня в Украине еще прохладно, а в восточных и южных областях дожди.

Восток Украины накроют дожди В Украине завтра потеплеет до +20
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