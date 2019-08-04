Шторм, шквалы и мощные ливни с градом: украинцев предупреждают об опасности

Фото: коллаж РБК-Украина

Активный циклон спровоцирует 4 августа очень сложные погодные условия

Погода в Украине в воскресенье, 4 августа, ожидается прохладная, прогнозируется сильный ветер и шквалы, а в ряде регионов пройдут осадки в виде мощных ливней с грозами и градом. Синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook предупреждает украинцев о высокой вероятности шторма в приморской зоне.

Балканский активный циклон сегодня будет определять погоду - точнее непогоду - в южных областях нашей страны, в Приазовье, Днепре, Кропивницком и некоторых других районах на Востоке. В указанных областях ожидается сложная синоптическая ситуация.

Сильный ветер 4 августа охватит значительную часть Украины.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье на юге и востоке Украины, а также в Кировоградской областя порывы ветра достигнут силы до 20 метров в секунду, а в некоторых местах и все 26 м/с, говорится на сайте Gismeteo.

Метеокарта на 4 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

В западных областях прогнозируются периодические дожди. На Севере существенные осадки не предвидятся. Жителям Винницкой, Полтавской и Черкасской областей также рекомендуется захватить с собой зонтики.

В ГСЧС и Гидрометцентре просят одесситов обратить внимание, что сегодня утром ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с, сильные дожди с грозами и местами град. Отмечается, что осложнение погодных условий соответствуют II уровню опасности (оранжевому). Мэрия Одессы просит горожан и приезжих ограничить перемещение и поездки по улицам и не оставлять авто под деревьями и линиями электропередачи.

Иллюстративное фото (news.mspravka)

Диденко сообщает, что температура воздуха в среднем по Украине ожидается невысокая - от +20 до +25 градусов. Ощутимо похолодает в южных и восточных областях.

В Киеве влияние циклона будет ощущаться слабо, существенные осадки не прогнозируются. В то же время жителей столицы предупреждают о сильном ветре.

Температура воздуха в Киеве 4 августа днем составит около +20... +22 градусов.

Метеокарта на 4 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что 4 августа ожидается подъем уровня воды на реках в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Также сообщалось, что на днях мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.