Шторм, шквали та потужні зливи з градом: українців попереджають про небезпеку

Фото: колаж РБК-Україна

Активний циклон спровокує 4 серпня дуже складні погодні умови

Погода в Україні в неділю, 4 серпня, очікується прохолодна, прогнозується сильний вітер та шквали, а в ряді регіонів пройдуть опади у вигляді потужних злив із грозами і градом. Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook попереджає українців про високу ймовірність шторму в приморській зоні.

Балканський активний циклон сьогодні визначатиме погоду - точніше негоду - в південних областях нашої країни, в Приазов'ї, Дніпрі, Кропивницькому та деяких інших районах на Сході. В зазначених областях очікується складна синоптична ситуація.

Сильний вітер 4 серпня охопить значну частину України.

Згідно із прогнозом синоптиків, у неділю на півдні та сході України, а також у Кіровоградській області пориви вітру сягатимуть сили до 20 метрів на секунду, а в деяких місцях і всі 26 м/с, йдеться на сайті Gismeteo.

Метеокарта на 4 серпня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

У західних областях прогнозуються періодичні дощі. На Півночі істотні опади не передбачаються. Жителям Вінницької, Полтавської та Черкаської областей також рекомендується захопити з собою парасольки.

У ДСНС та Гідрометцентрі просять одеситів звернути увагу, що сьогодні вранці очікується посилення вітру з поривами до 25 м/с, сильні дощі з грозами та місцями град. Зазначається, що ускладнення погодних умов відповідають II рівню небезпеки (помаранчевому). Мерія Одеси просить городян та приїжджих обмежити переміщення і поїздки вулицями та не залишати авто під деревами та лініями електропередачі.

Ілюстративне фото (news.mspravka)

Діденко повідомляє, що температура повітря в середньому по Україні очікується невисока - від +20 до +25 градусів. Відчутно похолодає у південних і східних областях.

У Києві вплив циклону відчуватиметься слабо, істотні опади не прогнозуються. У той же час мешканців столиці попереджають про сильний вітер.

Температура повітря у Києві 4 серпня вдень складе близько +20... +22 градусів.

Метеокарта на 4 серпня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що 4 серпня очікується підйом рівня води на річках в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Також повідомлялося, що днями потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева та стовпи. У мережі з'явились відео бурі.