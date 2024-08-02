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"Штатні" сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

П'ятниця 02 серпня 2024 18:15
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"Штатні" сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото) Врятовані з Харківської області сови житимуть у Київському зоопарку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

Представники ГУР МО України передали до Київського зоопарку двох совенят. Їх врятували бійці 92-ї окремої штурмової бригади Збройних Сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Історія совенят

Київський зоопарк отримав 1 серпня двох совенят від Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тепер Арей і Магура оселяться у спеціальному авіарії зоопарку, де їх чекає нове життя.

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

Нове життя совенят з-під Харкова (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ця історія могла б закінчитися сумно, якби не героїзм воїнів 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Під час бойового завдання поблизу села Липці Харківської області, бійці виявили совенят у зруйнованому обстрілами будинку на звільненій території. Птахи перебували у клітці голодні та виснажені.

"Врятували двох совенят, які без українських захисників загинули б. Власне, наші воїни рятують життя не тільки українських людей, але і братів наших менших" - прокоментував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

ГУР передали совенят Київському зоопарку (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Як склалася доля птахів

Оскільки сову вважають символом Воєнної розвідки України, воїни 92-ї бригади вирішили передати врятованих птахів під опіку начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, який відправив Арея і Магуру до нового дому у Київському зоопарку.

"Це позиція генерала Буданова, що це має бути спільна радість. І українські діти насамперед матимуть можливість спілкуватися з українськими совками" - сказав Андрій Юсов.

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

Коментарі від представників ГУР та зоопарку (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Представники управління розвідки України висловили вдячність за реабілітацію евакуйованих із передової тварин працівникам столичного зоопарку.

"Я дуже радий тому, що хлопці спрацювали дуже класно, передали нам цих тварин. У них все буде добре - 100%. Ми реабілітуємо тварин, адаптуємо і намагаємось навіть у такі важкі часи зробити все, щоб у них все було добре" - зазначив гендиректор Київського зоопарку Кирило Трантін.

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

&quot;Штатні&quot; сови ГУР оселяться у Київському зоопарку. Неймовірна історія порятунку птахів (фото)

Як виглядають врятовані птахи зараз (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

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