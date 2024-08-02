Яблучний Спас 2024: нова дата та як підготуватися до свята

Вже скоро настає Яблучний Спас 2024. І за новим церковним календарем він випадає на нову дату.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли буде Яблучний Спас і що треба встигнути зробити до цієї дати.

Дата свята за новим календарем

Менш як через тиждень українці відзначатимуть другий, Яблучний Спас. Хоча в церкві це свято офіційно називається Преображення Господнє, традиційна назва використовується частіше. Цього дня заведено готувати страви з яблук і починати збір урожаю.

Раніше Яблучний Спас святкували 19 серпня, але тепер за новим календарем свято припадає на 6 серпня. В цей день віряни несуть до храмів на освячення кошики з яблуками, іншими фруктами й овочами, медом, цілющими травами, квітами тощо. Вважається, що через освячення у церкві весь урожай цього року отримає благословення.

Преображення Господнє, Рафаель (зображення: Вікіпедія)

Що можна освячувати

У святковий кошик для освячення варто покласти не тільки яблука, але й інші фрукти та овочі: груші, виноград, сливи, помідори, моркву, цибулю тощо. Можна також освятити мед, як це роблять на Маковія.

Священники дозволяють приносити до церкви пісні пироги з яблуками й іншими фруктами чи овочами. Окрім того, заведено освячувати колоски пшениці та жита, а також трави та квіти.

Варто пам'ятати, що не можна приносити до храму на освячення алкогольні напої та м'ясні продукти.

Дозволено відступити від посту

Успенський піст 2024 триватиме з 1 до 14 серпня. Це найкоротший піст серед усіх у християнському календарі, та він вимагає суворих обмежень у харчуванні.

Проте на Преображення Господнє церква допускає певні послаблення. Це єдиний день, коли дозволяється куштувати рибу та морепродукти. Також можна додати до раціону трохи вина.

Яблучний Спас - це особливий день, коли віряни не тільки вшановують духовне преображення, але й можуть трохи відступити від суворого посту, щоб насолодитися святковими стравами.

Обжинковий вінок на Спаса (фото: Вікіпедія)

Що потрібно зробити до 6 серпня

Перед святом важливо навести порядок у домі. Наші пращури вірили, що безлад може лишити вас удачі та благословення на весь наступний рік.

До Яблучного Спасу не можна куштувати яблука з нового врожаю, адже раніше вважалося, що це приносить нещастя. А ось у день свята, 6 серпня, навпаки куштувати яблука потрібно - на щастя.

Що заборонено робити у святковий день

На Яблучний Спас існують певні заборони, яких варто дотримуватися:

Хатні справи. Заборонено виконувати будь-які роботи по дому, крім приготування їжі. Це включає прибирання, шиття, в'язання та будівельні роботи.

Заборонено виконувати будь-які роботи по дому, крім приготування їжі. Це включає прибирання, шиття, в'язання та будівельні роботи. Вбивство комах. Не можна вбивати комах, навіть шкідників. Вважається, що це порушує гармонію та мир, які мають панувати в цей день.

Не можна вбивати комах, навіть шкідників. Вважається, що це порушує гармонію та мир, які мають панувати в цей день. Конфлікти та сварки. Сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки та ображати інших суворо заборонено. День має проходити в спокої та злагоді.

Сваритися, конфліктувати, з'ясовувати стосунки та ображати інших суворо заборонено. День має проходити в спокої та злагоді. Відпустіть минуле. Необхідно пробачити образи іншим людям і самому собі. Також на можна відмовляти нужденним у допомозі.

Ці рекомендації допоможуть зберегти духовний спокій та гармонію у святковий день.

Народні прикмети і традиції

Свято Яблучного Спаса знаменує кінець літнього сезону. У давнину в цей день люди спостерігати за заходом сонця, співали пісні та прощались зі спекою.

Наші предки вірили, який видався Яблучний Спас - такою буде осінь. Суха та спекотна погода на свято обіцяє теплу осінь, а якщо піде дощ - буде багато опадів. Також існує повір'я, що після Спасу всі городні культури, які ще лишилися незібраними, почнуть швидко псуватися, тому їх треба швидше прибрати