Чому темніє хрестик? Що кажуть забобони і церква

Якщо натільний хрестик темніє, це може бути сигналом про різні проблеми, від особистих гріхів до фізичних чи енергетичних станів.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, з яких причин темніє натільний хрестик і що кажуть забобони та церква.

Пристріт

Існує думка, що освячена прикраса може темніти, якщо на вас наслали пристріт або псування. У такому випадку хрестик раптово чорніє, і може здаватися, що він заважає та душить.

У такому разі звичайне чищення не допомагає надовго, і матеріал знову темніє за короткий час. Чим темніший метал, тим сильніший негативний вплив. Людина починає відчувати слабкість, хворіти та втрачати сили.

Якщо ви підозрюєте у себе пристріт, потрібно провести ритуал очищення: поставте по три свічки різним святим у трьох різних церквах. Після цього треба ретельно почистити хрестик і залишити його у святій воді на 1-3 доби. Також можна попросити священника повторно освятити підвіску.

Проблеми зі здоров'ям

На початкових стадіях деяких хвороб симптоми можуть не проявлятися відразу. В першу чергу змінюється склад поту, особливо при порушеннях обміну речовин та захворюваннях нирок. Рідина, що виділяється з організму, містить хімічно активні речовини, які можуть взаємодіяти з металом хрестика, внаслідок чого прикраса темніє.

Склад поту змінюється під час стресу, при підвищеній температурі тіла, інтенсивних фізичних навантаженнях, а також при вживанні великої кількості білкових продуктів і їжі, що містить йод. Якщо ви впевнені, що потемніння хрестика пов'язане з цими факторами, турбуватися не варто.

Однак, якщо ви не можете знайти очевидну причину потемніння хрестика, можливо є сенс пройти медичне обстеження. Особливо важливо звернути увагу, якщо ви помітили підвищене потовиділення або частішу втому.

Гріхи

Раптове сильне потемніння хрестика може вказувати на погані вчинки власника. Особливо це стосується підвіски зі срібла, адже здавна цей метал наділяли містичними властивостями.

Також існує повір'я, що виріб із золота темніє при скоєнні важкого гріха. Благородний метал може змінити колір, якщо людина знаходиться на роздоріжжі, деградує або забуває про моральні принципи.

Навіть якщо ви не помічали за собою неправильних вчинків, перш ніж чистити натільний хрестик, варто сходити до церкви і помолитися, просячи у Бога вибачення за усвідомлені або неусвідомлені гріхи.

Ослаблення біополя

У народі вірять, що кожну людину оточує біополе, яке захищає від зовнішніх негативних впливів. У такому разі потемніння хрестика може свідчити про його ослаблення.

Власник підвіски часто відчуває тугу, перестає радіти життю та починає хворіти. Першою ознакою ослабленого біополя є непереносимість спілкування з людьми, які володіють сильною негативною енергетикою. Після такого контакту людина з виснаженою аурою може надовго злягти чи навіть захворіти.

Відновити ослаблене біополе допомагають позитивні емоції. Спробуйте змінити оточення, наприклад, поїхати у відпустку. Постарайтеся розв'язати проблеми та уникати стресових ситуацій.