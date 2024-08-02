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"Штатные" совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

Пятница 02 августа 2024 18:15
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"Штатные" совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото) Спасенные из Харьковской области совы будут жить в Киевском зоопарке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Представители ГУР МО Украины передали в Киевский зоопарк двух совят. Их спасли бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

История совенят

Киевский зоопарк получил 1 августа двух совенят от Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Теперь Арей и Магура поселятся в специальном авиарии зоопарка, где их ждет новая жизнь.

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

Новая жизнь совенят из-под Харькова (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Эта история могла бы закончиться грустно, если бы не героизм воинов 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы обнаружили совенят в разрушенном обстрелами доме на освобожденной территории. Птицы находились в клетке голодные и истощенные.

"Спасли двух совенят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших", - прокомментировал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

ГУР передали совенят Киевскому зоопарку (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Как сложилась судьба птиц

Поскольку сову считают символом Военной разведки Украины, воины 92-й бригады решили передать спасенных птиц на попечение начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, отправившего Арея и Магуру в новый дом в Киевском зоопарке.

"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети будут, прежде всего, иметь возможность общаться с украинскими совками" - сказал Андрей Юсов.

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

Комментарии от представителей ГУР и зоопарка (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Представители управления разведки Украины выразили благодарность за реабилитацию эвакуированных из передовой животных работникам столичного зоопарка.

"Я очень рад тому, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо - 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в такие трудные времена сделать все, чтобы у них все было хорошо" - отметил гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

&quot;Штатные&quot; совы ГУР поселятся в Киевском зоопарке. Невероятная история спасения птиц (фото)

Как выглядят спасенные птицы сейчас (фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

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