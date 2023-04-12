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Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

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Чернобыль, Среда 12 апреля 2023 10:18
Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото) Лоси-близнецы в Чернобыльском заповеднике (фото: zapovidnyk.org.ua)
Автор: Юлия Гаюк

В Чернобыльском заповеднике заметили двух лосей, похожих на две капли воды. Работники пришли к выводу, что эти животные являются двойняшками. Вероятно, лоси выросли отдельно, но впоследствии "узнали" друг друга и объединились.

Об этом рассказали на странице заповедника в Facebook.

Как у животных могут быть двойняшки

Зоологи заповедника рассказывают, что обычно самка лося рождает только одного теленка. Однако если запасов пищи достаточно, она может родить и два. Чаще всего лосенки являются одного пола.

Сначала они вырастают вместе, а затем расходятся. Но уже через некоторое время могут "узнать" друг друга во взрослом возрасте и объединяться для выживания. Подобную гипотезу исследователи выдвигают и на этот раз, когда увидели лосей-близнецов.

"Возможно, это бывшие двойняшки, которые выросли вместе, а теперь снова объединились, пока к осени не окрепнут рога и не начнется период гона: тогда для самцов нет ни друзей, ни родственников, только инстинкт размножения", - говорится в сообщении. .

Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

Фотография является архивной, поэтому поделились ею только сейчас (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Что известно о популяции лосей в Украине

Лоси принадлежат к семье оленевых и являются крупнейшими ее представителями. Они распространены в лесной зоне Северного полушария. В Европе встречается в Польше, Венгрии, Чехии, Белоруссии, на севере Украины и в Скандинавии.

У лосей нет определенных периодов питания и отдыха. Летняя жара делает их ночными животными. Когда лоси чувствуют, что им душно, могут прятаться в озерах и болотах, по шею зайдя в воду.

Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

Лоси прекрасно чувствуют себя в воде и снегу (фото: zapovidnyk.org.ua)

В большие морозы животные ложатся в рыхлый снег так, что над ним торчат только голова и холка, что сокращает теплоотдачу.

Лоси прыткие и способны бегать до 56 км/ч, а еще хорошо плавают. Они могут держать голову под водой более минуты.

Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

Лось - быстрое и внимательное животное (фото: zapovidnyk.org.ua)

Из органов чувств у лося лучше развиты слух и обоняние, а вот зрение очень слабое. Часто бывает, что неподвижного человека животное не увидит даже с расстояния нескольких десятков метров.

Всего на Земле около полутора миллионов лосей. По наиболее подробным классификациям, на сегодня известно два современных и, по крайней мере, три вымерших вида рода.

Похожи как две капли воды: в Чернобыле обнаружили уникальных лосей-близнецов (фото)

В настоящее время лось не относится к исчезающим видам животных (фото: zapovidnyk.org.ua)

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