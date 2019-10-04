Шоу заминировано: Олега Винника "горячо" встретили в Сумах

Олег Винник, украинский певец, который недавно оскандалился из-за съемок в российском пропагандистском ролике, начал пожинать плоды от своих действий. В четверг, 3 октября, его концерт в Сумах попытались сорвать и сообщили, что зал заминирован. Детали рассказал на своей странице в Facebook Сергей Моша.

Олегу Виннику пытались сорвать концерт в Сумах (Видео: YouTube/UA:Суми)

Он рассказал, что на концерт Олега Винника в Сумах сначала пришли представители "Демократической сокиры", которые протестовала недолго и в отдалении, а потом и вовсе ушли.

Следом за ними пришли представители "Правого сектора", но и они не стали устраивать скандал. А потом кто-то позвонил организаторам концерта и сообщил, что здание "Легкоатлетического манежа", где должен был состоятся концерт, заминировали.

В Сумах активисты протестовали против концерта Винника (Фото: facebook.com/Сергей Моша)

Все общественные организации заявили, что к срыву концерта они отношения не имеют, хотя поддерживают после недавнего скандала с российским роликом.

"Добавлю, после начала концерта к Манежу подъехал автомобиль полицейских кинологов – в сопровождении двух полицейских в помещении зашел невысокий полный и лысоватый мужчина. А следом подкатила карета "скорой" – в добавок к той, которая приехала еще раньше. А на самом концерте, как рассказал Сергей Супрун (руководитель "ПС" Сумской области –ред.) со слов офицера полиции, пела какая-то женщина. Приехал ли в Сумы сам Винник? И вернут ли "волчицам" стоимость билетов – от 500 до 1200 гривен?" – написал Моша и опубликовал фото.

Как сообщила пресс-служба Олега Винника, концерт в Сумах состоялся и зал был полон до отказа. Трижды музыканта вызывали на "бис". Это был первый концерт Олега Винника из осеннего тура "Роксолана".

Олег Винник в Сумах (Фото: пресс-служба)

Певец исполнил знаменитые хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе", не так давно вышедшие, но уже ставшие хитами композиции "Ты в курсе". "Роксолана", "Пчела Майя", а также порадовал зрителей новинками.

Концерт Олега Винника в Сумах (Фото: Пресс-служба)

Особенно ярко публика откликнулась на новую балладу Олега Винника "Сльози на землі", которой артист призвал всех к миру. После последних нот этой драматической композиции, в зале долго не стихали продолжительные овации и крики "браво".

Олег Винник в Сумах (Фото: Пресс-служба)

Уже традиционно в Сумах исполнитель встретился с детьми с нарушениями слуха. Второй год подряд юные поклонники Олега, которые общаются на языке жестов, но хорошо чувствуют ритм и любят песни Винника, получают приглашения на концерт любимого певца, а также возможность лично увидеться с кумиром, обнять артиста и научить его нескольким "жестовым" словам.