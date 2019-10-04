Шоу заміновано: Олега Винника "гаряче" зустріли в Сумах

Олег Винник, український співак, який нещодавно оскандалився через зйомки в російському пропагандистському ролику, почав пожинати плоди від своїх дій. У четвер, 3 жовтня, його концерт у Сумах намагалися зірвати і повідомили, що зала замінована. Деталі розповів на своїй сторінці в Facebook Сергій Моша.

Олегу Віннику намагалися зірвати концерт у Сумах (Відео: YouTube/UA:Суми)

Він розповів, що на концерт Олега Винника в Сумах спочатку прийшли представники "Демократичної сокири", які протестувала недовго і на віддалі, а потім і зовсім пішли.

Слідом за ними прийшли представники "Правого сектора", але й вони не стали влаштовувати скандал. А потім хтось подзвонив організаторам концерту та повідомив, що будівлю "Легкоатлетичного манежу", де мав відбутися концерт, замінували.

В Сумах активісти протестували проти концерту Винника (Фото: facebook.com/Сергей Моша)

Всі громадські організації заявили, що до зриву концерту вони відношення не мають, хоча підтримують після недавнього скандалу з російським роликом.

"Додам, після початку концерту до Манежу під'їхав автомобіль поліцейських кінологів – у супроводі двох поліцейських в приміщенні зайшов невисокий повний і лисуватий чоловік. А слідом підкотила карета "швидкої" – в додаток до тієї, яка приїхала ще раніше. А на самому концерті, як розповів Сергій Супрун (керівник "ПС" Сумської області –ред.) зі слів офіцера поліції, співала якась жінка. Приїхав у Суми сам Винник? І повернуть "волчицам" вартість квитків – від 500 до 1200 гривень?" – написав Моша і опублікував фото.

Як повідомила прес-служба Олега Винника, концерт у Сумах відбувся і зал був переповнений вщерть. Тричі музиканта викликали на "біс". Це був перший концерт Олега Винника з осіннього туру "Роксолана".

Олег Винник в Сумах (Фото: прес-служба)

Співак виконав хіти "Ніно", "Щастя", "Вовчиця", "Полон", "Як жити без тебе", і пісні, що не так давно вийшли, але вже стали хітами- "Ти в курсі". "Роксолана", "Бджола Майя", а також порадував глядачів новинками.

Концерт Олега Винника в Сумах (Фото: Прес-служба)

Особливо яскраво публіка відреагувала на нову баладу Олега Винника "Сльози на землі", якою артист закликав всіх до миру. Після останніх нот цієї драматичної композиції, в залі довго не вщухали тривалі овації та вигуки "браво".

Олег Винник в Сумах (Фото: Прес-служба)

Вже традиційно в Сумах виконавець зустрівся з дітьми з порушеннями слуху. Другий рік поспіль юні шанувальники Олега, які спілкуються мовою жестів, але добре відчувають ритм і люблять пісні Винника, отримують запрошення на концерт улюбленого співака, а також можливість особисто поспілкуватися з кумиром, обійняти артиста і навчити його кільком "жестовим" словами.