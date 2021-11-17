Шонн Пенн посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни: трижды ударил в Колокол достоинства

Он также опубликовал фото Шонна Пенна, когда тот бил в Колокол достоинства три раза.

Шонн Пенн в Киеве (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)

По словам Пошивайло, для него было настоящей неожиданностью встретить голливудскую звезду на Аллее Героев Небесной Сотни.

Пошивайло предложил обладателю двух оскаров ударить в Колокол достоинства и объяснил, что таким образом украинцы отдают дань уважения погибшим в их день рождения.

"Пенн задумался на мгновение и ударил в Колокол трижды", - написал Пошивайло.

Стоит отметить, что Шонна Пенна захватывает отвага борцов за свободу. Он также пообещал приехать на открытие Национального музея Революции Достоинства.