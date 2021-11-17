Шонн Пенн посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни: трижды ударил в Колокол достоинства

Шонн Пенн прилетел в Украину, чтобы снять документальный фильм о событиях на Майдане. Известный американский актер, режиссер и продюсер посетил в Киеве Аллею Героев Небесной Сотни.
Об этом рассказал директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло на своей странице в Facebook.
Он также опубликовал фото Шонна Пенна, когда тот бил в Колокол достоинства три раза.
Шонн Пенн в Киеве (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)
По словам Пошивайло, для него было настоящей неожиданностью встретить голливудскую звезду на Аллее Героев Небесной Сотни.
Пошивайло предложил обладателю двух оскаров ударить в Колокол достоинства и объяснил, что таким образом украинцы отдают дань уважения погибшим в их день рождения.
"Пенн задумался на мгновение и ударил в Колокол трижды", - написал Пошивайло.
Стоит отметить, что Шонна Пенна захватывает отвага борцов за свободу. Он также пообещал приехать на открытие Национального музея Революции Достоинства.
Напомним, украинская учительница из города Кременец в Тернопольской области рассказала, как покорила США. Она стала соучредителем популярного отеля в Йеллоустонском национальном парке Dreamcatcher Tipi Hotel.
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