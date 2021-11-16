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Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 16 ноября 2021 21:51
Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео) Коллаж РБК-Украина: Шон Пенн прилетел в Киев без лишней огласки
Автор: Владимир Костырин

Шон Пенн прибыл в Киев для съемок фильма о событиях Революции Достоинства и войне на Донбассе. Это первый визит 61-летнего знаменитого американского актера, режиссера и сценариста в Украину. Звезда Голливуда уже встретился с ветераном АТО Леонидом Остальцевым и записал интервью.

Совместное фото со знаменитостью бывший военный разместил в своем Instagram.

Создатель сети пиццерий отметил, что у него теперь новый друг, и показал в stories кадры с Пенном.

Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео)

Шон Пенн в Киеве пообщался с ветераном АТО Леонидом Остальцевым (фото: instagram.com/leonid_ostaltsev)

Нужно сказать, что детали визита оскароносной звезды не разглашаются и по сути держатся в секрете.

Впрочем, журналистам все же удалось выяснить некоторые планы актера.

Как говорится в сюжете ТСН, для своего нового проекта - документальной ленты об Украине - он собирается в ближайшие дни побывать на Донбассе в зоне боевых действий, а также посетить Мариуполь.

Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео)

Шон Пенн в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни (фото: скриншот)

В Киеве лауреат премии "Оскар" за главные роли в драмах "Таинственная река" и "Харви Милк", обладатель наград Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей Шон Пенн уже побывал на Аллее Героев Небесной сотни, взял интервью на месте расстрелов активистов Майдана, был возле Колокола достоинства, общался с ФОПами.

Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео)Шон Пенн прибыл в Киев снимать фильм об Украине: всплыли детали визита кинозвезды (видео)

Шон Пенн снимает документальный фильм об Украине (фото: скриншот)

Затем съемочная группа отправилась на обед в ресторан на Андреевском спуске, в котором несколько лет назад пробовала украинскую кухню его бывшая жена - Мадонна.

Видео: Шон Пенн приехал в Киев

Напомним, что кинозвезда Шон Пенн после своего интервью у мексиканского наркобарона Гусмана Лоэры для своего фильма в 2016-м попал под следствие.

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