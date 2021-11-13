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Украинская учительница рассказала, как покорила США: "жила в палатке посреди хищников"

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Суббота 13 ноября 2021 19:28
Украинская учительница рассказала, как покорила США: "жила в палатке посреди хищников" Украинка рассказала, как покорила США (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Нина Гаррисон, которая из города Кременец в Тернопольской области рассказала, как получила степень магистра в Польше, а затем вышла замуж за коренного американца Тревора и покорила США.

Так, украинка стала соучредителем популярного отеля в Йеллоустонском национальном парке Dreamcatcher Tipi Hotel, пишет "Сорока".

Как женщина покоряла мир

Девичья фамилия Нины - Огненко. Интересно, что в Кременчуге ее называют Роксоляной, ведь она всегда восхищалась этой сильной и красивой женщиной.

После завершения Кременецкого лицея имени Уласа Самчука она поступила в Кременецкий областной гуманитарно-педагогический институт, где впоследствии проработала преподавательницей пять лет.

Украинская учительница рассказала, как покорила США: &quot;жила в палатке посреди хищников&quot;

Нина Гаррисон (oroka.ternopi)

Однако, однажды Нина с друзьями отправилась в путешествие в Италию, Венгрию, Польшу и решила, что хочет учиться в Европе.

Затем она на некоторое время оставила свою дочь Елизавету с родителями и поступила на обучение во Вроцлавскую академию социальных наук. Женщине на последнем году обучения академия предложила ей воспользоваться возможностью поехать в США, чтобы попрактиковать язык.

"Казалось, что это нереально, ведь я считалась студенткой старшего возраста, в то время мне исполнилось 28, а максимальный возраст студентов для этой программы – 27 лет", - рассказала украинка.

Поехала она в маленький городок Гардинер, штат Монтана, где она училась на специальности "Маркетинг" и параллельно убирала в отеле.

Знакомство с мужчиной

Также впоследствии она посетила Йеллоустонский парк. Тогда она была потрясена от увиденного. Она рассказала, что тогда она еще не знала, что через несколько месяцев будет жить в этом парке.

"На уборках гостиниц в Монтане много не заработаешь, поэтому я начала искать работу официантки. Зашла в первое кафе и увидела там очень красивого и высокого мужчину. Я поймала на себе его взгляды, через несколько минут он подошел познакомиться. Это был мой будущий муж Тревор Гаррисон", - говорит Нина.

Украинская учительница рассказала, как покорила США: &quot;жила в палатке посреди хищников&quot;Нина Гаррисон с мужем Тревором (oroka.ternopi)

Тревор работал руководителем на фирме газовых заправок Shell, но ушел оттуда и отправился искать клад миллионера Форреста Фенна, который спрятал в горах Йеллоустонского заповедника сундук с золотом и антиквариатом.

Кроме того, они основали отель, который попал на страницы Vogue и National Geographic.

Как построили отель

У Тревора возникла идея создать собственный Dreamcatcher Tipi Hotel, но это не типичный отель, а кемпинг. Тогда мужчина не мог найти работников, потому что на заработки в Монтану никто не ездил. Но Нина хорошо владела навыками гостиничного дела, поэтому согласилась на предложение вместе работать.

Украинская учительница рассказала, как покорила США: &quot;жила в палатке посреди хищников&quot;Украинская учительница рассказала, как покорила США: &quot;жила в палатке посреди хищников&quot;

Dreamcatcher Tipi Hotel (oroka.ternopi)

"Так мы начали больше общаться. Этот период был для меня каким-то магическим. Мы жили в палатках посреди парка с дикими животными, и это было лучшее место, где я жила. Тревор познакомил меня с родителями. Он - замечательный мужчина. Видимо, это - судьба, что он родился на Аляске, я – в Кременце, а перестреляемся мы в Монтане", - отметила она.

Однако Нина была вынуждена возвращаться в Польшу, потому что программа закончилась и Тревор обещал приехать к ней. Впоследствии и дочь также переехала к маме. А в новый год у центральной елки в Варшаве Тревор предложил украинке выйти за него замуж. Поэтому впоследствии у супругов родился сын Уинстон (Георгий).

Жизнь на острове

В палатке с детьми супругам было трудно жить поэтому когда поступило предложение передать Dreamcatcher Tipi Hotel в надежные руки, они согласились. Отель стал успешным проектом. Она отмечает, что положить начало бизнеса в США очень легко, это можно сделать онлайн. Однако с уплатой налогов все серьезно, здесь они составляют 30 % от прибыли.

В период тотального карантина семья переехала на остров Гавайев – Кауаи.

Украинская учительница рассказала, как покорила США: &quot;жила в палатке посреди хищников&quot;Нина Гаррисон с мужем, дочерью и сыном (oroka.ternopi)

"Когда мы с сынишкой Уинстоном гуляли на набережной, то несколько раз видели известного актера и жителя острова Пиерса Броснана, который сыграл Джеймса Бонда", - рассказывает женщина.

Жизнь на острове была сказочной, но со временем семья захотела к цивилизации, увидеть родных людей, поэтому они вернулись в Техас.

Там украинка начала YouTube-проект English with Nina Harrison и поступила в Американскую национальную академию спортивной медицины.

"Украинцы думают, что американцы страдают от ожирения, едят фаст-фуд, но это не так. В США люди любят спорт и понимают его важность. В каждом ресторане в меню обязательно указывают количество калорий, люди не бросают в рот, что попало", говорит она.

Ранее мы сообщали, что эмигрантка из Украины победила на выборах в Нью-Йорке.

Также мы писали, что маленькая украинка из Луцка получила диплом от Папы Римского.

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