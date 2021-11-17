Шонн Пенн відвідав у Києві Алею Героїв Небесної Сотні: тричі вдарив у дзвін гідності

Він також опублікував фото Шонна Пенна, коли той бив у Дзвін гідності три рази.

Шонн Пенн у Києві (фото: facebook.com/ihor.poshyvailo)

За словами Пошивайло, для нього було справжньою несподіванкою зустріти голлівудську зірку на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Пошивайло запропонував власникові двох оскарів вдарити в Дзвін гідності і пояснив, що таким чином українці віддають данину поваги загиблим в їх день народження.

"Пенн задумався на мить і вдарив у дзвін тричі", - написав Пошивайло.

Варто зазначити, що Шонна Пенна захоплює відвага борців за свободу. Він також пообіцяв приїхати на відкриття Національного музею Революції Гідності.