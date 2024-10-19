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Шоколадна ковбаса до десертів: рецепт смаколика з дитинства

Шоколадна ковбаса - незвичний смаколик (скриншот / Казкова Кухня)
Автор: Людмила Рябухіна

Шоколадна ковбаса - незвичайний смаколик часів дитинства, який колись був доволі популярним. Її можна подавати до печива або їсти окремо від інших продуктів.

Про те, як готувати шоколадну ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Казкова Кухня".

Що потрібно для шоколадної ковбаси

Для того, щоб приготувати шоколадну ковбасу, треба ці продукти:

  • какао - 30 г
  • молоко - 170 мл
  • печиво  - 300 г 
  • масло - 100 г
  • шоколад - 80 г
  • горішки - 50 г
  • цукор - 80 г
  • ванільний цукор - до смаку

Як готувати шоколадну ковбасу

Випікати солодощі не потрібно. Спочатку печиво потрібно розламати на маленькі шматочки, та перекласти їх в глибоку миску.

Горіхи потрібно подрібнити ножем. Можна використовувати волоські або лісові горіхи. Подрібнені горіхи потрібно змішати з печивом.

В каструлю потрібно слід влити молоко, всипати в нього звичайний та ванільний цукор, а також додати какао. Постійно помішуючи, проваріть какао до загустіння. 

Коли какао почне кипіти, слід вкинути в молоко вершкове масло, попередньо нарізавши його на шматочки. Продовжуйте перемішувати та варити молоко до однорідної консистенції.

Після цього молочну суміш потрібно влити в миску з печивом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для шоколадної ковбаси.

Потім викладіть масу на деко, застелене пергаментом. Підгорнувши краї паперу, сформуйте "ковбасу". Щільно згорніть краї паперу.

Щоб десерт краще тримав форму, поставте його в холодильник на годину. Цей рецепт також має деякі покращення - зокрема в таку ковбасу, окрім какао, додають шоколад. 

Поки шоколадна ковбаса охолоджується, шоколад треба розтопити на водяній бані. Ретельно перемішайте гарячий шоколад.

Розгорніть шоколадну ковбасу з шоколадним соусом. Після цього поставте страву з охолодженою ковбасою в холодильник, низька температура має бути стабільною.

Після цього можна пригощатися шоколадною ковбасою.

 

До речі, раніше ми писали про те, як готувати сливовий пиріг з The New York Times.

До того ж писали, як готувати бананово-шоколадний хліб.

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