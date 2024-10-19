Шоколадна ковбаса до десертів: рецепт смаколика з дитинства

Що потрібно для шоколадної ковбаси

Для того, щоб приготувати шоколадну ковбасу, треба ці продукти:

какао - 30 г

молоко - 170 мл

печиво - 300 г

масло - 100 г

шоколад - 80 г

горішки - 50 г

цукор - 80 г

ванільний цукор - до смаку

Як готувати шоколадну ковбасу

Випікати солодощі не потрібно. Спочатку печиво потрібно розламати на маленькі шматочки, та перекласти їх в глибоку миску.

Горіхи потрібно подрібнити ножем. Можна використовувати волоські або лісові горіхи. Подрібнені горіхи потрібно змішати з печивом.

В каструлю потрібно слід влити молоко, всипати в нього звичайний та ванільний цукор, а також додати какао. Постійно помішуючи, проваріть какао до загустіння.

Коли какао почне кипіти, слід вкинути в молоко вершкове масло, попередньо нарізавши його на шматочки. Продовжуйте перемішувати та варити молоко до однорідної консистенції.

Після цього молочну суміш потрібно влити в миску з печивом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для шоколадної ковбаси.

Потім викладіть масу на деко, застелене пергаментом. Підгорнувши краї паперу, сформуйте "ковбасу". Щільно згорніть краї паперу.

Щоб десерт краще тримав форму, поставте його в холодильник на годину. Цей рецепт також має деякі покращення - зокрема в таку ковбасу, окрім какао, додають шоколад.

Поки шоколадна ковбаса охолоджується, шоколад треба розтопити на водяній бані. Ретельно перемішайте гарячий шоколад.

Розгорніть шоколадну ковбасу з шоколадним соусом. Після цього поставте страву з охолодженою ковбасою в холодильник, низька температура має бути стабільною.

Після цього можна пригощатися шоколадною ковбасою.