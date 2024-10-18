Легендарний сливовий пиріг з The New York Times: рецепт, який підкорив серця на десятиліття

Вперше рецепт сливового пирога, "Plum Torte" від Маріан Буррос, був опублікований в 1983 році. Рецепт публікували кожної осені протягом 6 років, допоки це не набридло редакторам. Після шквалу обурення The New York Times продовжили друкувати рецепт, адаптовуючи його до зміни смаків.

Про те, як готувати легендарний сливовий пиріг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The New York Times.

Що потрібно для сливового пирога

Для того, щоб приготувати відомий сливовий пиріг, треба такі продукти:

борошно - 120 г

масло - 120 г

яйця - 2 шт.

сливи - 12 шт.

цукор - 150-200 г

розпушувач - 1 ч. л.

сіль - дрібка

лимонний сік - 1-2 ч. л.

кориця - для посипання

Як готувати сливовий пиріг з The New York Times

Помийте сливи, витріть їх рушником або серветками. Розріжте кожен плід навпіл та видаліть кісточки. Масло обов'язково слід розігріти, а борошно - просіяти. Так інгредієнти буде набагато легше змішати.

Увімкніть духовку для розігріву до 180 градусів, а тим часом приготуйте тісто. Спочатку в глибокій мисці потрібно розтерти цукор з вершковим маслом. Кількість цукру слід регулювати відповідно до смакових і вподобань і кислості слив.

Як зазначає The New York Times, в рецепті 1983 року було вказано 200 г цукру, але з адаптуванням рецепта кількість інгредієнта зменшили. Коли маса стане однорідною, додайте просіяне борошно, розпушувач, сіль та яйця.

Перемішайте все і збийте суміш до однорідної маси. Ложкою викладіть тісто у форму для випікання. Краще обирати форму діаметром 20-25 см, щоб пиріг зі сливами був ідеальної товщини для рівномірного пропікання.

На тісто потрібно викласти половинки слив, на невеликій відстані. Викладати плоди рекомендується шкіркою догори. Злегка посипте сливи цукром і збризніть лимонним соком, залежно від солодкості фруктів.

Цукор та лимонний сік допомагають досягти ідеального балансу, зробивши кислі сливи солодкими чи надавши кислинки солодощавим. Також посипте плоди приблизно 1 ч. л. кориці, залежно від того, наскільки ви любите такий інгредієнт.

Випікати сливовий пиріг треба приблизно 1 годину. Після цього випічку треба охолодити, поставивши в холодильник. Або можна просто охолодити пиріг до теплого стану і подавати просто так або зі збитими вершками.