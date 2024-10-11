"Модний" бананово-шоколадний хліб: рецепт смаколика, який сподобається всім

Банановий хліб - доволі поширена випічка, яка має легкий присмак фрукту. А щоб зробити банановий хліб солодшим, можна використати какао - тоді смак хліба нагадуватиме шоколад.

Про те, як готувати бананово-шоколадний хліб, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Всесвіт Рецептів".

Що потрібно для шоколадно-бананового хліба

Для того, щоб спекти шоколадно-банановий хліб, треба ці продукти:

банан - 3 шт.;

яйце - 1 шт.;

борошно - 150 г;

какао - 80 г;

олія - 30 мл;

масло - 90 г;

розпушувач - 1,5 ч. л.;

сода - 1 ч. л.;

ванільний цукор - 1 ч. л.;

цукор - 150 г;

сіль - 1/2 ч. л.

Як готувати бананово-шоколадний хліб

Спочатку потрібно почистити та розім'яти виделкою банани. Найкраще використовувати перестиглі фрукти - чим вони темніші, тим краще. Такі фрукти не лише легше переминаються, а й містять більше цукру.

В окрему миску треба розбити яйце, додати до нього звичайний та ванільний цукор. Масу потрібно ретельно перемішати та злегка збити. Вершкове масло необхідно розтопити до рідкого стану.

Влийте олію та розтоплене масло в яєчну суміш, а потім додайте розім'яті банани невеликими порціями. В окремій мисці змішайте борошно, какао, розпушувач та соду.

Борошно перед цим потрібно просіяти, щоб воно краще перемішувалося з бананами, а хліб був пухкішим. Також додайте дрібку солі - вона збалансує смак випічки.

Потроху додайте до сухих інгредієнтів бананову суміш, перемішуючи кожного разу, щоб уникнути утворення грудочок. Вимішайте тісто для бананового хліба до однорідності.

Тісто для шоколадно-бананового хліба (скриншот / Всесвіт Рецептів)

Невелику форму для випікання необхідно змастити маслом та застелити пергаментом - це допоможе легше вийняти хліб. Перелийте тісто для бананового хліба в форму і випікайте протягом 50-55 хвилин в розігрітій до 180 градусів в духовці.

Готовий банановий хліб повинен бути досить м'яким та злегка вологим. Випічку можна полити улюбленим топінгом - джемом, медом, сиропом або згущеним молоком.