Шоколадная колбаса к десертам: рецепт вкусности с детства

Шоколадная колбаса - необычный вкус времен детства, который когда-то был довольно популярным. Ее можно подавать в печенье или есть отдельно от других продуктов.
О том, как готовить шоколадную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Сказочная Кухня".
Для того чтобы приготовить шоколадную колбасу, нужно эти продукты:
Выпекать сладости не нужно. Сначала печенье нужно разломить на маленькие кусочки и переложить их в глубокую миску.
Орехи нужно измельчить ножом. Можно использовать грецкие или лесные орехи. Размельченные орехи нужно смешать с печеньем.
В кастрюлю нужно влить молоко, всыпать в него обычный и ванильный сахар, а также добавить какао. Постоянно помешивая, проварите какао до загустения.
Когда какао начнет кипеть, следует бросить в молоко сливочное масло, предварительно нарезав его на кусочки. Продолжайте перемешивать и варить молоко до однородной смеси.
После этого молочную смесь нужно влить в миску с печеньем. Тщательно перемешайте все ингредиенты шоколадной колбасы.
Затем выложите массу на противень, застеленный пергаментом. Подвернув края бумаги, сформируйте "колбасу". Плотно сверните края бумаги.
Чтобы десерт лучше держал форму, поставьте его в холодильник в час. Этот рецепт также имеет некоторые улучшения - в частности, в такую колбасу, кроме какао, добавляют шоколад.
Пока шоколадная колбаса охлаждается, шоколад нужно растопить на водяной бане. Тщательно перемешайте горячий шоколад.
Разверните шоколадную колбасу с шоколадным соусом. После этого поставьте блюдо с охлажденной колбасой в холодильник, низкая температура должна быть стабильной.
После этого можно угощаться шоколадной колбасой.
Кстати, раньше мы писали о том, как готовить сливовый пирог из The New York Times.
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