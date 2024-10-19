Шоколадная колбаса к десертам: рецепт вкусности с детства

Что нужно для шоколадной колбасы

Для того чтобы приготовить шоколадную колбасу, нужно эти продукты:

какао - 30 г

молоко - 170 мл

печенье - 300 г

масло - 100 г

шоколад - 80 г

орешки - 50 г

сахар - 80 г

ванильный сахар - по вкусу

Как готовить шоколадную колбасу

Выпекать сладости не нужно. Сначала печенье нужно разломить на маленькие кусочки и переложить их в глубокую миску.

Орехи нужно измельчить ножом. Можно использовать грецкие или лесные орехи. Размельченные орехи нужно смешать с печеньем.

В кастрюлю нужно влить молоко, всыпать в него обычный и ванильный сахар, а также добавить какао. Постоянно помешивая, проварите какао до загустения.

Когда какао начнет кипеть, следует бросить в молоко сливочное масло, предварительно нарезав его на кусочки. Продолжайте перемешивать и варить молоко до однородной смеси.

После этого молочную смесь нужно влить в миску с печеньем. Тщательно перемешайте все ингредиенты шоколадной колбасы.

Затем выложите массу на противень, застеленный пергаментом. Подвернув края бумаги, сформируйте "колбасу". Плотно сверните края бумаги.

Чтобы десерт лучше держал форму, поставьте его в холодильник в час. Этот рецепт также имеет некоторые улучшения - в частности, в такую колбасу, кроме какао, добавляют шоколад.

Пока шоколадная колбаса охлаждается, шоколад нужно растопить на водяной бане. Тщательно перемешайте горячий шоколад.

Разверните шоколадную колбасу с шоколадным соусом. После этого поставьте блюдо с охлажденной колбасой в холодильник, низкая температура должна быть стабильной.

После этого можно угощаться шоколадной колбасой.