Шоколадна ковбаса до десертів: рецепт смаколика з дитинства
Шоколадна ковбаса - незвичайний смаколик часів дитинства, який колись був доволі популярним. Її можна подавати до печива або їсти окремо від інших продуктів.
Про те, як готувати шоколадну ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Казкова Кухня".
Що потрібно для шоколадної ковбаси
Для того, щоб приготувати шоколадну ковбасу, треба ці продукти:
- какао - 30 г
- молоко - 170 мл
- печиво - 300 г
- масло - 100 г
- шоколад - 80 г
- горішки - 50 г
- цукор - 80 г
- ванільний цукор - до смаку
Як готувати шоколадну ковбасу
Випікати солодощі не потрібно. Спочатку печиво потрібно розламати на маленькі шматочки, та перекласти їх в глибоку миску.
Горіхи потрібно подрібнити ножем. Можна використовувати волоські або лісові горіхи. Подрібнені горіхи потрібно змішати з печивом.
В каструлю потрібно слід влити молоко, всипати в нього звичайний та ванільний цукор, а також додати какао. Постійно помішуючи, проваріть какао до загустіння.
Коли какао почне кипіти, слід вкинути в молоко вершкове масло, попередньо нарізавши його на шматочки. Продовжуйте перемішувати та варити молоко до однорідної консистенції.
Після цього молочну суміш потрібно влити в миску з печивом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для шоколадної ковбаси.
Потім викладіть масу на деко, застелене пергаментом. Підгорнувши краї паперу, сформуйте "ковбасу". Щільно згорніть краї паперу.
Щоб десерт краще тримав форму, поставте його в холодильник на годину. Цей рецепт також має деякі покращення - зокрема в таку ковбасу, окрім какао, додають шоколад.
Поки шоколадна ковбаса охолоджується, шоколад треба розтопити на водяній бані. Ретельно перемішайте гарячий шоколад.
Розгорніть шоколадну ковбасу з шоколадним соусом. Після цього поставте страву з охолодженою ковбасою в холодильник, низька температура має бути стабільною.
Після цього можна пригощатися шоколадною ковбасою.
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