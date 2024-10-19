ua en ru
Сб, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шоколадна ковбаса до десертів: рецепт смаколика з дитинства

Субота 19 жовтня 2024 07:45
UA EN RU
Шоколадна ковбаса до десертів: рецепт смаколика з дитинства Шоколадна ковбаса - незвичний смаколик (скриншот / Казкова Кухня)
Автор: Людмила Рябухіна

Шоколадна ковбаса - незвичайний смаколик часів дитинства, який колись був доволі популярним. Її можна подавати до печива або їсти окремо від інших продуктів.

Про те, як готувати шоколадну ковбасу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Казкова Кухня".

Що потрібно для шоколадної ковбаси

Для того, щоб приготувати шоколадну ковбасу, треба ці продукти:

  • какао - 30 г
  • молоко - 170 мл
  • печиво - 300 г
  • масло - 100 г
  • шоколад - 80 г
  • горішки - 50 г
  • цукор - 80 г
  • ванільний цукор - до смаку

Як готувати шоколадну ковбасу

Випікати солодощі не потрібно. Спочатку печиво потрібно розламати на маленькі шматочки, та перекласти їх в глибоку миску.

Горіхи потрібно подрібнити ножем. Можна використовувати волоські або лісові горіхи. Подрібнені горіхи потрібно змішати з печивом.

В каструлю потрібно слід влити молоко, всипати в нього звичайний та ванільний цукор, а також додати какао. Постійно помішуючи, проваріть какао до загустіння.

Коли какао почне кипіти, слід вкинути в молоко вершкове масло, попередньо нарізавши його на шматочки. Продовжуйте перемішувати та варити молоко до однорідної консистенції.

Після цього молочну суміш потрібно влити в миску з печивом. Ретельно перемішайте всі інгредієнти для шоколадної ковбаси.

Потім викладіть масу на деко, застелене пергаментом. Підгорнувши краї паперу, сформуйте "ковбасу". Щільно згорніть краї паперу.

Щоб десерт краще тримав форму, поставте його в холодильник на годину. Цей рецепт також має деякі покращення - зокрема в таку ковбасу, окрім какао, додають шоколад.

Поки шоколадна ковбаса охолоджується, шоколад треба розтопити на водяній бані. Ретельно перемішайте гарячий шоколад.

Розгорніть шоколадну ковбасу з шоколадним соусом. Після цього поставте страву з охолодженою ковбасою в холодильник, низька температура має бути стабільною.

Після цього можна пригощатися шоколадною ковбасою.

До речі, раніше ми писали про те, як готувати сливовий пиріг з The New York Times.

До того ж писали, як готувати бананово-шоколадний хліб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Готування
NEWS
Війська РФ просунулися в Курській області та на фронтах в Україні: карти ISW
Війська РФ просунулися в Курській області та на фронтах в Україні: карти ISW