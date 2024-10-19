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Шоколадная колбаса к десертам: рецепт вкусности с детства

Суббота 19 октября 2024 07:45
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Шоколадная колбаса к десертам: рецепт вкусности с детства Шоколадная колбаса - необычный вкус (скриншот / Сказочная Кухня)
Автор: Людмила Рябухіна

Шоколадная колбаса - необычный вкус времен детства, который когда-то был довольно популярным. Ее можно подавать в печенье или есть отдельно от других продуктов.

О том, как готовить шоколадную колбасу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Сказочная Кухня".

Что нужно для шоколадной колбасы

Для того чтобы приготовить шоколадную колбасу, нужно эти продукты:

  • какао - 30 г
  • молоко - 170 мл
  • печенье - 300 г
  • масло - 100 г
  • шоколад - 80 г
  • орешки - 50 г
  • сахар - 80 г
  • ванильный сахар - по вкусу

Как готовить шоколадную колбасу

Выпекать сладости не нужно. Сначала печенье нужно разломить на маленькие кусочки и переложить их в глубокую миску.

Орехи нужно измельчить ножом. Можно использовать грецкие или лесные орехи. Размельченные орехи нужно смешать с печеньем.

В кастрюлю нужно влить молоко, всыпать в него обычный и ванильный сахар, а также добавить какао. Постоянно помешивая, проварите какао до загустения.

Когда какао начнет кипеть, следует бросить в молоко сливочное масло, предварительно нарезав его на кусочки. Продолжайте перемешивать и варить молоко до однородной смеси.

После этого молочную смесь нужно влить в миску с печеньем. Тщательно перемешайте все ингредиенты шоколадной колбасы.

Затем выложите массу на противень, застеленный пергаментом. Подвернув края бумаги, сформируйте "колбасу". Плотно сверните края бумаги.

Чтобы десерт лучше держал форму, поставьте его в холодильник в час. Этот рецепт также имеет некоторые улучшения - в частности, в такую колбасу, кроме какао, добавляют шоколад.

Пока шоколадная колбаса охлаждается, шоколад нужно растопить на водяной бане. Тщательно перемешайте горячий шоколад.

Разверните шоколадную колбасу с шоколадным соусом. После этого поставьте блюдо с охлажденной колбасой в холодильник, низкая температура должна быть стабильной.

После этого можно угощаться шоколадной колбасой.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить сливовый пирог из The New York Times.

К тому же писали, как готовить бананово-шоколадный хлеб.

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