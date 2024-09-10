"Шок від навантаження". Екс-дружина Остапчука пройшла курс молодого бійця ЗСУ (відео)

Так, Горняк розповіла, що вирішила пройти вишкіл, щоб краще зрозуміти українських військових і отримати практичні знання у військовій справі.

Навчання тривало три дні, і разом із нею курс молодого бійця проходили 11 дівчат, які жили в наметах у лісі. Вони копали окопи, вчилися стріляти та носити військове спорядження.

Христина зізналася, що була шокована всім, що їй довелося пережити, але водночас вона вдячна за отриманий досвід.

Скріншот

"Я пройшла курс молодого бійця. Три дні, які були переповнені такою кількістю інформації, практики, відчуттям втоми, що мені здалося, що це не три дні, а тридцять. Нас було 11 дівчат. Це все було по-справжньому, як у військових, щоб ми змогли максимально наблизитися до того, через що проходять дівчата-захисниці". - поділилася враженнями блогерка.

"Шок був постійно різним. Шок від того, як холодно спати вночі, але це не зима і умови були топ. Шок від навантаження. Шок від ваги, яку постійно треба носить із собою. Шок від влучання в мішень. Шок від того, що окопи треба рити, лежачи на землі, земля потім у тебе всюди. І так можу нескінченно продовжувати список", - додала вона.

Кріс визнає, що було важко і холодно, але страху вона не відчувала. У них були всі необхідні умови для нормального проживання. Однак, як вона зазначає, у військових на фронті таких "привілеїв" немає.

"Це наш намет. Запитаєте, чи холодно? Холодно! Чи страшно - ні! Це умови топ! Був спальник, ковдра, і це ще не зима. Наші захисники сплять інколи в мокрих окопах, в бліндажі з мишами, не слід забувати", - розповіла колишня дружина Остапчука.

Скріншот