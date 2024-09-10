"Шок от нагрузки". Экс-жена Остапчука прошла курс молодого бойца ВСУ (видео)

Так, Горняк рассказала, что решила пройти обучение, чтобы лучше понять украинских военных и получить практические знания в военном деле.

Обучение длилось три дня, и вместе с ней курс молодого бойца проходили 11 девушек, которые жили в палатках в лесу. Они копали окопы, учились стрелять и носить военное снаряжение.

Христина призналась, что была шокирована всем, что ей пришлось пережить, но в то же время она благодарна за полученный опыт.

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"Я прошла курс молодого бойца. Три дня, которые были переполнены таким количеством информации, практики, ощущением усталости, что мне показалось, что это не три дня, а тридцать. Нас было 11 девушек. Это все было по-настоящему, как у военных, чтобы мы смогли максимально приблизиться к тому, через что проходят девушки-защитницы". - поделилась впечатлениями блогерша.

"Шок был постоянно разным. Шок от того, как холодно спать ночью, но это не зима и условия были топ. Шок от нагрузки. Шок от веса, который постоянно надо носить с собой. Шок от попадания в мишень. Шок от того, что окопы надо рыть, лежа на земле, земля потом у тебя везде. И так могу бесконечно продолжать список", - добавила она.

Крис признает, что было тяжело и холодно, но страха она не испытывала. У них были все необходимые условия для нормального проживания. Однако, как она отмечает, у военных на фронте таких «привилегий» нет.

"Это наша палатка. Спросите, холодно ли? Холодно! Страшно - нет! Это условия топ! Был спальник, одеяло, и это еще не зима. Наши защитники спят иногда в мокрых окопах, в блиндаже с мышами, не следует забывать", - рассказала бывшая жена Остапчука.

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