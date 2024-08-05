Христина Горняк відповіла, чи погодилася б стати новою "Холостячкою"

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю інфлюенсерки для YouTube-проєкту "Що ти Київ" від Люкс ФМ.

Зі словами знаменитості, її кожного дня запитують, чи взяла б вона участь у проєкті.

"Мені пишуть про це щодня. Не з проєкту, а мої підписники. Знаєте, можливо, і пішла б. Подивимось. Але зараз не на часі. Наші класні хлопці зараз на фронті, наші герої. А після перемоги подивимося", - сказала Горняк.

На запитання, кого вона бачить біля себе - українця чи громадянина іншої держави, відповіла, що хотіла б, щоб її майбутня друга половинка була з України.

"Це, до речі, один з моментів, чому я все ж таки вирішила вже не жити на дві країни, а повернутись. Тому що я дуже хочу, щоб мій майбутній обранець, моє кохання на все життя, був саме з України!, - зізналася Христина.

Нагадаємо, у 2020-му році Горняк вийшла заміж за Володимира Остапчука, всього через півроку після його розлучення з першою дружиною та матір'ю його дітей Оленою Войченко. Шлюб тривав трохи менше двох років.

Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у 40-річного ведучого зав'язалися серйозні стосунки з 23-річною журналісткою Катериною Полтавською, яка зараз чекає від нього дитину.