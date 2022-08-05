Шнуров оправдался за фото в "ЛНР"

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров отреагировал на фотографию, которую разместил на своей странице второсортный актер Георгий Болонев . Музыкант заявил, что фото, якобы в "ЛНР" - подделка.

Об этом Шнуров написал в комментариях под снимком на странице Болонева.

На снимке изображены трое мужчин в камуфляже, которые стоят в арке памятника так называемому стахановскому движению в городе Ирмино. Город еще с 2014 года находится под временной оккупацией российских террористов.

Указывается, что на этом снимке изображены "повар Путина" и спонсор "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин, сам актер Георгий Болонев и музыкант Сергей Шнуров.

"Взял мою старую фотку и пр***шил к чьему-то фото. Как школьник, ей-богу", - написал Сергей Шнуров в комментарии под снимком.

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На снимке явно были видны следы монтажа и фото самого Шнурова совпадает с его снимком с Петербургского экономического форума в 2021 году. Совпадает наклон головы, морщины, длина бороды и положение бровей. Можно также увидеть, что были какие-то манипуляции с шевроном.

Скриншот

Пресс-секретарь Шнурова Дмитрий Гугучин сообщил в комментарии для СМИ о том, что музыкант сейчас находится в Турции.

"Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически не мог быть ни в России, ни в "ЛНР", - ответил Гугучин.

А через пару часов после публикации, снимок со страницы Георгия Болонева был удален.