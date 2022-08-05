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Шнуров виправдався за фото в "ЛНР"

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П'ятниця 05 серпня 2022 18:20
Шнуров виправдався за фото в "ЛНР" Сергій Шнуров відреагував на фото в "ЛНР" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Соліст групи "Ленінград" Сергій Шнуров відреагував на фотографію, яку розмістив на своїй сторінці другосортний актор Георгій Болонєв. Музикант заявив, що фото, нібито в "ЛНР" - підробка.

Про це Шнуров написав у коментарях під знімком на сторінці Болонєва.

На знімку зображені троє чоловіків у камуфляжі, які стоять в арці пам'ятника так званому Стахановському руху в місті Ірміно. Місто ще з 2014 року перебуває під тимчасовою окупацією російських терористів.

Вказується, що на цьому знімку зображені "кухар Путіна" і спонсор "ПВК Вагнера" Євген Пригожин, сам актор Георгій Болонєв і музикант Сергій Шнуров.

"Взяв мою стару фотку і пр***шив до якогось фото. Як школяр, їй-богу", - написав Сергій Шнуров у коментарі під знімком.

Шнуров виправдався за фото в &quot;ЛНР&quot;

Скріншот

На знімку явно було видно сліди монтажу і фото самого Шнурова збігається з його знімком з Петербурзького економічного форуму у 2021 році. Збігається нахил голови, зморшки, довжина бороди та положення брів. Можна також побачити, що були якісь маніпуляції з шевроном.

Шнуров виправдався за фото в &quot;ЛНР&quot;

Скріншот

Прессекретар Шнурова Дмитро Гугучін повідомив у коментарі для ЗМІ про те, що музикант зараз перебуває в Туреччині.

"Ми зараз тут по роботі. І Сергій фізично не міг бути ні в Росії, ні в "ЛНР", - відповів Гугучін.

А через пару годин після публікації, знімок зі сторінки Георгія Болонєва був видалений.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що Наташа Корольова поїхала в США і заговорила про еміграцію з Росії.

А ще розповідали про те, а Ані Лорак кинув бойфренд і почалися проблеми з грошима.

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Сергей Шнуров
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