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"У нее стало совсем плохо с деньгами": Ани Лорак бросил бойфренд

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 12:15
"У нее стало совсем плохо с деньгами": Ани Лорак бросил бойфренд Скриншот видео: Ани Лорак
Автор: Светлана Мащенко

Ани Лорак оказалась в не самом лучшем положении. Артистку-предательницу покинул бойфренд Егор Глеб, ее компания закрылась, а с деньгами у нее теперь туговато.

Об этом для росСМИ рассказал продюсер Леонид Дзюник.

"В том, что он (Егор Глеб. - Ред.) бежал от Лорак в США, нет ничего удивительного. Видно, у нее стало совсем плохо с деньгами.

Откуда им взяться, когда толком нет ни концертов, ни телесъемок? А без денег она ему на хрен сдалась. Или она думала, что нужна ему как женщина?" - сказал Дзюник.

Что известно о финансовом состоянии певицы

Известно, что ООО "Ани Лорак Продакшн", которая занималась созданием клипов, песен и организацией концертов, прекратила деятельность по решению налоговой.

Ани Лорак осталась без концертов в РФ, которые планировала на весну этого года, а последнее ее выступление - на армянской свадьбе в Ереване.

Интересно, что артистка все еще надеется выступить в Германии и Чехии.

О войне в Украине Ани Лорак и дальше молчит

Ани Лорак так и не высказалась о полномасштабном вторжении России в Украину и не назвала РФ враждебной страной.

Певица в первой строке сайта TheyLoveWar (они любят войну). Его можно просмотреть по ссылке здесь. На сайте показаны артисты, общественные деятели, политики. Они делятся на несколько категорий: поддержка, замалчивание, молчаливая поддержка агрессора, пропаганда.

Что известно об отношениях Ани Лорак и Егора Глеба

В 2020 году стало известно, что Егор Глеб, саунд-продюсер в Black Star российского рэпера Тимати, начал встречаться с Ани Лорак.

&quot;У нее стало совсем плохо с деньгами&quot;: Ани Лорак бросил бойфренд

Ани Лорак и Егор Глеб (фото: instagram.com/anilorak)

Егор Глеб - экс-муж украинской певицы TAYANNA, с которым она развелась в 2014 году, через три года брака. У бывших супругов есть сын Даниэль.

Ранее мы писали, что на росТВ вышла программа, участницей которой стала Ани Лорак.

Также выяснилось, где сейчас живет София Ротару.

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Ани Лорак
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