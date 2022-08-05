Шнуров приехал в "ЛНР" и сфотографировался с "поваром Путина": зачем он это сделал
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров поддерживает войну России против Украины и убийства мирных граждан в нашей стране. В подтверждение своих взглядов артист приехал в "ЛНР", где сфотографировался с "поваром Путина" Евгением Пригожиным и другими украинофобами.
Один из таких снимков опубликовал в "ВКонтакте" второсортный российский актер Георгий Болонев.
На снимке Шнуров, Пригожин и Болонев стоят в арке памятника так называемому стахановскому движению в городе Ирмино, который с 2014 года находится под временной оккупацией российских террористов.
Этот населенный пункт, к слову, расположен примерно в 40 километрах от Бахмута, мирные жилые кварталы которого массово обстреливают военные РФ прямо сейчас.
"Нахожусь в прекрасном месте. Готовимся к новому фильму", - написал под фото Болонев.
Шнуров на Донбассе нарядился в военную форму
Шнур ненавидит Украину
Отметим, что многие украинцы считают Шнурова "антирежимным" артистом, который критикует кремлевскую власть и тому подобное.
Сергей Шнуров и Александр Невзоров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)
Однако сам "алкоголик и придурок" (как называет себя певец в одной из песен) никогда не "наезжал" на диктатора, который управляет Россией.
Да и Украину он особо тоже не поддерживал. После 24 февраля Шнуров никак не осудил полномасштабное вторжение. Зато продолжал развлекать россиян "веселыми песенками".
Сергей Шнуров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)
Теперь Шнуров еще и снимается в пропагандистском фильме. Его герой, возможно, даже будет стрелять в украинцев...
Сергей Шнуров (фото: facebook.com/Сергей Шнуров)
"Вот вам и "хорошие русские". Надо строить помимо физической стены - диджитал стену. Говорить с интернет-гигантами о блокировании любого контента, сделанного на россии, в Украине. Мы должны избавиться от всех этих лениградов и шуфутинских", - прокомментировал новое фото Шнура Алексей Гончаренко.
И в этом он абсолютно прав.
Что известно про Болонева?
Этот актер-пропагандист снялся в двух фильмах. Один из них - "Турист". Это картина о работе российских инструкторов во время выборов в Центральноафриканской Республике.
К слову, в этом фильме использовалась музыка группы "Ленинград". Поэтому не удивительно, что тема пропаганды и "победобесия" для Шнурова и Ко не чужда.
Кто такой Пригожин?
Имя Пригожина часто связывают с ЧВК Вагнера - российской террористической военной структурой, которую комплектуют наемниками. Участники группы подозреваются в многочисленных военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине.
Одна из компаний этого персонажа занималась в России организацией питания высших лиц государства, благодаря чему он и получил прозвище "повар Путина".
Путин и Пригожин (фото: wikimedia.org)
Что говорят у Шнура?
После того, как фото разлетелось в СМИ, в команде Шнурова поспешили опровергнуть информацию о том, что музыкант поехал в "ЛНР".
"Сергей Шнуров вернулся из отпуска и сейчас находится по работе в Турции", - сказал росСМИ пресс-секретарь "Ленинграда" Дмитрий Гугучкин.
Где артист был в отпуске, Гугучкин не уточнил.
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