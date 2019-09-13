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Шнобель 2019: названы победители самой смешной премии

STYLERЖизнь    13.09.2019 - 11:25
Шнобель 2019: названы победители самой смешной премии
Шнобелевская премия 2019 (Коллаж РБК-УКкраина)

В США вручили награды за самые нелепые и забавные исследования в области науки

В Гарвардском университете прошла 29-я церемония награждения вручения самой забавной премии, которая дается за нестандартные научные открытия – Шнобелевской премии. Полный список победителей опубликовали на сайте Improbable.

Шнобель 2019: названы победители самой смешной премии

Шнобелевская премия 2019 (Фото: twitter.com/improbresearch)

Номинация "Биология".

Группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии представили исследование о том, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Номинация "Физика".

Группа ученых получила награду за исследование о том, почему и как вомбаты какают кубиками.

Номинация "Медицина".

Получил итальянец Сальвано Галос, который доказал, что употребление пиццы в пищу помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов. В исследовании был указан важный нюанс -– пицца должна быть приготовлена в Италии.

Номинация "Экономика".

Ученые из Нидерландов изучили все валюты мира и выяснили, что самые грязные бумажные деньги, с болезнетворными микробами, ходят в Румынии.

Номинация "Медицинское образование".

Исследование о том, как при помощи звуковых сигналов обучать студентов-медиков. Исследователи указали, что нужно применять звуки, которыми обычно тренируют собак – вроде цоканья зыком. Исследование называется "Тренировка условного рефлекса при проведении ортопедических операций".

Номинация "Анатомия".

Эта премия вызвала на церемонии хохот зала. Французские врачи изучили "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей" и выяснили, что левое яичко обычно теплее, чем право. Но это правило сохраняется только, если на мужчине есть одежда.

Шнобель 2019: названы победители самой смешной премии

Шнобелевская премия 2019 (Фото: twitter.com/improbresearch)

Номинация "Инженерия".

Премия досталась иранскому ученому Иману Фарабахшу, который запатентовал аппарат для смены подгузников.

Номинация "Химия".

Японский ученый подсчитал объем слюны, который ежедневно выделяет пятилетний ребенок. Свое исследование он проводил на собственных детях – взвешивал бананы, давал их тщательно разжевать своим троим сыновьям, а потом пережеванную массу снова взвешивал. Оказалось, что пятилетний ребенок в сутки вырабатывает приблизительно пол-литра слюны.

Номинация "Психология".

Получил немецкий ученый, который исследовал корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Номинация "Премия мира".

Досталась группе ученых из Британии и Сингапура, которые смогли измерить количество удовольствия человека, когда у него получается почесать зудящее место.

Напомним, ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров публично оконфузился на вручении престижной премии.

А также мы рассказывали, что британцы внезапно похвалили Меган Маркл и она была удостоена почетного звания.

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