Alyona Alyona меняет украинскую музыку: певица номинирована на международную премию

Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Украинская артистка оказала сильное влияние на украинскую музыку

Алена Савраненко, которая более известна под именем Alyona Alyona, меняет представление о том, какой должна быть современная украинская музыка. Об этом сообщает The Independent.

В своем интервью артистка заявила, что может петь лучше, чем люди, которые это делали до нее. Кроме того, она умеет читать рэп.

Савраненко занимается музыкой более 15 лет, но только недавно она добилась настоящего успеха. Еще в декабре 2018 года она работала воспитательницей детсаду в небольшом селе под Киевом, зарабатывая 200 долларов в месяц.

До этого Савраненко занималась торговлей в супермаркете и продавала косметику на рынке. Музыка для нее было просто хобби. Когда ее бабушка вязала носки, она делала хип-хоп.

Alyona Alyona (видео: YouTube/alyona alyona)

Теперь Савраненко узнают везде, где бы она ни была. О ней писали Vogue и The New York Times. Сейчас она номинирована на немецкую международную премию Anchor.

Дети в селе также знают, что она звезда. В детсаде, где работала Alyona Alyona, теперь появилось новое оборудование, включая детский игровой комплекс и Wi-Fi.

Савраненко говорит, что она не может полностью оторваться от своей предыдущей жизни и постоянно ищет новых спонсоров для дошкольных учреждений.

В своих песнях она часто затрагивает феминизм, позитивизм тела, социальную справедливость и войну. Она говорит, что ее ранний опыт изгоя выковал ее как артиста.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Преобразование Савраненко отражает тенденцию среди украинских артистов в настоящее время. Впервые в современной истории украинская музыка не ищет вдохновения в Москве, а устанавливает новый собственный стандарт.

Кроме того, новые языковые законы, ограничивающие эфирное время для русскоязычной музыки, создали хорошие возможности для украинских музыкантов.

Напомним, что недавно рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona представила новый клип, который сильно понравился украинцам.