Шнобель 2019: названі переможці найсмішнішої премії

Шнобелівська премія 2019 (Колаж РБК-УКкраина)

У США вручили нагороди за найбезглуздіші і смішні дослідження в галузі науки

У Гарвардському університеті пройшла 29-а церемонія нагородження вручення найзабавнішої премії, яка дається за нестандартні наукові відкриття – Шнобелівської премії. Повний список переможців опублікували на сайті Improbable.

Шнобелівська премія 2019 (Фото: twitter.com/improbresearch)

Номінація "Біологія".

Група дослідників з Сінгапуру, Китаю, Австралії, Польщі, США та Болгарії презентували дослідження про те, що намагнічені мертві таргани довше зберігають магнітні властивості, ніж живі.

Номінація "Фізика".

Група вчених отримала нагороду за дослідження про те, чому і як вомбати какають кубиками.

Номінація "Медицина".

Отримав італієць Сальвано Галос, який довів, що вживання піци в їжу допомагає зберегти здоров'я і знизити ризик смерті від раку травних органів. У дослідженні був вказаний важливий нюанс -- піца повинна бути приготовлена в Італії.

Номінація "Економіка".

Вчені з Нідерландів вивчили всі валюти світу і з'ясували, що найбрудніші паперові гроші, з хвороботворними мікробами, ходять в Румунії.

Номінація "Медична освіта".

Дослідження про те, як за допомогою звукових сигналів навчати студентів-медиків. Дослідники вказали, що потрібно застосовувати звуки, якими зазвичай тренують собак – ніби цокання язиком. Дослідження називається "Тренування умовного рефлексу при проведенні ортопедичних операцій".

Номінація "Анатомія".

Ця премія викликала на церемонії регіт залу. Французькі лікарі вивчили "температурну асиметрію мошонки у оголених і одягнених людей" і з'ясували, що ліве яєчко зазвичай тепліше, ніж право. Але це правило зберігається тільки, якщо на чоловікові є одяг.

Шнобелівська премія 2019 (Фото: twitter.com/improbresearch)

Номінація "Інженерія".

Премія дісталася іранському вченому Іману Фарабахшу, який запатентував апарат для зміни підгузників.

Номінація "Хімія".

Японський учений підрахував обсяг слини, яку щодня виділяє п'ятирічна дитина. Своє дослідження він проводив на власних дітях – зважував банани, давав їх ретельно розжувати своїм трьом синам, а потім пережовану масу знову зважував. Виявилося, що п'ятирічна дитина за добу виробляє приблизно пів-літра слини.

Номінація "Психологія".

Отримав німецький вчений, який досліджував кореляцію між вставленою в рот ручкою і рівнем щастя.

Номінація "Премія миру".

Дісталася групі учених з Британії і Сінгапуру, які змогли виміряти кількість задоволення людини, коли в нього виходить почухати свербляче місце.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Філіп Кіркоров публічно осоромився на врученні престижної премії.

А також ми розповідали, що британці раптово похвалили Меган Маркл і вона була удостоєна почесного звання.