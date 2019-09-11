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Филипп Киркоров публично оконфузился: в сеть попало видео

STYLERПерсоны    11.09.2019 - 23:02
Филипп Киркоров публично оконфузился: в сеть попало видео
Филипп Киркоров (фото: facebook.com/kirkorovofficial)

Филипп Киркоров вызвал дикий хохот у публики

Российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в неприятность по дороге в оккупированный Крым, оконфузился на глазах у многочисленной публики.

Киркоров присутствовал на награждении журнала GO и даже стал победителем в номинации "Вечная ценность". После того, как организаторы конкурса объявили победителя, они пригласили российского певца подняться на сцену и сказать несколько слов.

Филипп Киркоров публично оконфузился: в сеть попало видео

Филипп Киркоров оконфузился на вручении престижной премии (фото: instagram.com/fkirkorov)

Однако Филипп Киркоров, выйдя на сцену Московской государственной консерватории имени Чайковского, внезапно забыл, как называется церемония, на которой он находится.

Он начал философствовать на тему того, что же является вечной ценностью в этой жизни, а потом оговорился и смущенно спросил у публики: "А как называется церемония?". В зале раздался дикий хохот, и звезда поп-музыки начал смеяться вместе со всеми.

Кстати, в номинации "Человек года" получил премию режиссер Кирилл Серебренников, а лучшим продюсером стал Александр Роднянский. В номинации "Лицо с экрана" - в третий раз подряд стал журналист Юрий Дудь.

Напомним, ранее мы писали о том, что Верка Сердючка удивила признанием о Филиппе Киркорове. Она рассказала о неприятном инциденте, который произошел между артистами на Евровидении.

А также мы рассказывали о том, что Филипп Киркоров признал Крым украинским и рассказал о дружбе с Зеленским.

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