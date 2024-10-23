Шніцель з яйцем: рецепт смачної м'ясної страви для початку дня

Що потрібно для шніцеля з яйцем

Для того, щоб приготувати шніцель з яйцем, треба такі продукти

свинина - 700 г

яйця курячі (великі) - 9 шт.

батон - 100 г

цибуля - 1 шт.

молоко (жирність 3,2%) - 0,5 склянки

твердий сир - 150 г

приправа "Хмелі-сунелі" - до смаку

олія - 1 ст. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

зелень - до смаку

Як готувати шніцель з яйцем

Шніцель з яйцем радять готувати з меленого м'яса. Для цього свинину потрібно промити та обсушити. Після цього наріжте м'ясо на невеликі шматочки.

Цибулю потрібно почистити та нарізати на декілька частин. Хліб поріжте на невеликі шматки та залийте молоком для замочування. Вбирати рідину хліб має протягом 10 хвилин.

М'ясо пропустіть через м'ясорубку разом з цибулею. Пропустіть через м'ясорубку хліб і перемішайте його з фаршем до однорідної консистенції.

Також додайте до м'ясної маси молоко з-під хліба та спеції до свого смаку. Перемішайте інгредієнти та додайте одне яйце. Після чого необхідно знову перемішати фарш.

Розділіть фарш на вісім частин та сформуйте з кожної човники - овальну форму з невеликим заглибленням всередині.

Змастіть деко олією або застеліть пергаментом. Розігрійте духовку до 180 градусів, викладіть м'ясні човники на деко та випікайте шніцелі протягом 20 хвилин.

Тим часом натріть сир, промийте та подрібніть зелень. Присипте кожен шніцель сиром та розбийте по яйцю в кожне заглиблення. Після цього запікайте шніцелі ще протягом 20 хвилин.

Перед подачею посипте з яйцем зеленню. Таку страву можна подавати з запеченою картоплею або пюре, спагеті або салатом.