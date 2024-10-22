Швабський пиріг з цибулею і беконом: рецепт ситної випічки для тих, хто не любить солодке
Швабський пиріг з беконом та цибулею - неймовірна ситна випічка, яка нагадує найпростішу піцу. За словами кулінарної блогерки Юлії Сенич, це досить популярний пиріг в Німеччині та Франції.
Про те, як готувати швабський пиріг з беконом та цибулею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Юлії Сенич.
Що потрібно для швабського пирога
Для того, щоб приготувати ситний пиріг з беконом, треба ці продукти:
- борошно - 200 г
- масло - 100 г
- цибуля - 600 г
- бекон - 200 г
- яйце - 4 шт.
- сметана - 300 г
- вода (холодна) - 1 ст. л.
- сіль - 0,5 ч. л.
- перець - до смаку
- мускатний горіх - щіпка
Як готувати пиріг з цибулею та беконом
Спочатку потрібно приготувати тісто; воно дещо нагадує пісочне. Для цього в глибоку миску потрібно насипати борошно, 100 г холодного масла нарізати на невеликі шматочки та всипати до сухого інгредієнта.
Оскільки бекон доволі жирний, масло краще обирати нежирне. З борошна та масла потрібно зробити крихту, перетерши інгредієнти.
Після цього розбийте в борошняну крихту 1 яйце та влийте воду. Рідина має бути якомога більш холодною, навіть крижаною. Крім цього, неодмінно додайте сіль - вона допоможе збалансувати смак.
Замісіть еластичне тісто, обмотайте його харчовою плівкою та покладіть в холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом приготуйте начинку.
Почистьте цибулю, наріжте її на кружальця та присмажте до розм'якшення. Бекон наріжте на скибочки і перекладіть в пательню з цибулею, щоб обсмажити. Або ж можна перекласти готову цибулю в інший посуд, а потім присмажити бекон.
Замість бекону також можна використати шинку або навіть курятину. У разі, якщо використовується бекон або шинка, не слід смажити їх надто довго, адже ці продукти ще запікатимуться в духовці.
Приготуйте заливку, змішавши сметану з яйцями. Щоб додати аромату, додайте в соус мускатний горіх. Перемішайте заливку з беконом та цибулею.
Охолоджене тісто розкачайте на не тонкий пласт, після чого викладіть в застелену пергаментом форму, зробивши бортики. Викладіть начинку, розподіливши її по всій площі тіста.
Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте швабський пиріг з беконом протягом 40-45 хвилин.
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