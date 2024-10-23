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Шницель с яйцом: рецепт вкусного мясного блюда для начала дня

Шницель - мясное блюдо немецкой кухни (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Шницель - всемирно известное мясное блюдо немецкой кухни. Такую котлету могут изготовлять из целого или молотого мяса, подавая с яйцом, овощами или гарниром.

О том, как готовить шницель с яйцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для шницеля с яйцом

Для того чтобы приготовить шницель с яйцом, нужны такие продукты.

  • свинина - 700 г
  • яйца куриные (большие) - 9 шт.
  • батон - 100 г
  • лук - 1 шт.
  • молоко (жирность 3,2%) - 0,5 стакана
  • сыр - 150 г
  • приправа "Хмели-сунели" - по вкусу
  • масло - 1 ст. л.
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • зелень - по вкусу

Как готовить шницель с яйцом

Шницель с яйцом советуют готовить из молотого мяса. Для этого свинину следует промыть и обсушить. После этого нарежьте мясо на небольшие кусочки.

Лук нужно почистить и порезать на несколько частей. Порежьте хлеб на небольшие куски и залейте молоком для замачивания. Впитывать жидкость хлеб должен в течение 10 минут.

Мясо пропустите через мясорубку вместе с луком. Пропустите через мясорубку хлеб и перемешайте его з фаршем до однородной смеси.

Также добавьте в мясную массу молоко из-под хлеба и специи по своему вкусу. Перемешайте ингредиенты и добавьте одно яйцо. После чего необходимо снова перемешать фарш.

Разделите фарш на восемь частей и сформируйте из каждой лодочки - овальную форму с небольшим углублением внутри.

Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите мясные лодочки на противень и выпекайте шницели в течение 20 минут.

Тем временем натрите сыр, промойте и измельчите зелень. Присыпьте каждый шницель сыром и разбейте по яйцу в каждое углубление. После этого запекайте шницели еще в течение 20 минут.

Перед подачей посыпьте с яйцом зеленью. Такое блюдо можно подавать с запеченным картофелем или пюре, спагетти или салатом.

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