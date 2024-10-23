Шницель с яйцом: рецепт вкусного мясного блюда для начала дня

Шницель - всемирно известное мясное блюдо немецкой кухни. Такую котлету могут изготовлять из целого или молотого мяса, подавая с яйцом, овощами или гарниром.
О том, как готовить шницель с яйцом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того чтобы приготовить шницель с яйцом, нужны такие продукты.
Шницель с яйцом советуют готовить из молотого мяса. Для этого свинину следует промыть и обсушить. После этого нарежьте мясо на небольшие кусочки.
Лук нужно почистить и порезать на несколько частей. Порежьте хлеб на небольшие куски и залейте молоком для замачивания. Впитывать жидкость хлеб должен в течение 10 минут.
Мясо пропустите через мясорубку вместе с луком. Пропустите через мясорубку хлеб и перемешайте его з фаршем до однородной смеси.
Также добавьте в мясную массу молоко из-под хлеба и специи по своему вкусу. Перемешайте ингредиенты и добавьте одно яйцо. После чего необходимо снова перемешать фарш.
Разделите фарш на восемь частей и сформируйте из каждой лодочки - овальную форму с небольшим углублением внутри.
Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, выложите мясные лодочки на противень и выпекайте шницели в течение 20 минут.
Тем временем натрите сыр, промойте и измельчите зелень. Присыпьте каждый шницель сыром и разбейте по яйцу в каждое углубление. После этого запекайте шницели еще в течение 20 минут.
Перед подачей посыпьте с яйцом зеленью. Такое блюдо можно подавать с запеченным картофелем или пюре, спагетти или салатом.
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