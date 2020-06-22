Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

Премьер-министр Украины оконфузился своими знаниями об истории Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оконфузился текстом с памятной датой и написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года.
Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях пост, который посвятил Дню скорби и памяти жертв войны.
"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры", - написал премьер-министр.
Скриншот публикации
В комментариях ему напомнили, что Вторая мировая война началась намного раньше – 1 сентября 1939 года. Именно в этот день произошли первые бомбежки во Львове и области. Кроме того, в течении первой половины сентября немецкая авиация бомбила также и другие города на западе страны – Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск (в то время – Станислав).
Скриншот комментариев
Премьер-министру даже напомнили, что он родом со Львова и должен был помнить, что Вторая мировая пришла в этот город намного раньше.
Скриншот комментариев
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Автор: Анна Шиканова