ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 15:09
Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева
Денис Шмыгаль (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Премьер-министр Украины оконфузился своими знаниями об истории Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оконфузился текстом с памятной датой и написал, что Вторая мировая война ворвалась в дома украинцев 22 июня 1941 года.

Денис Шмыгаль написал на своих страницах в социальных сетях пост, который посвятил Дню скорби и памяти жертв войны.

"В этот день Вторая мировая война ворвалась в каждый украинский дом. Нашу родную землю превратили в поле боя между двумя тоталитарными режимами, в результате погибли почти 10 миллионов украинцев. Это ужасные цифры", - написал премьер-министр.

Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

Скриншот публикации

В комментариях ему напомнили, что Вторая мировая война началась намного раньше – 1 сентября 1939 года. Именно в этот день произошли первые бомбежки во Львове и области. Кроме того, в течении первой половины сентября немецкая авиация бомбила также и другие города на западе страны – Луцк, Тернополь, Ивано-Франковск (в то время – Станислав).

  • Да не в этот день! В сентябре 1939 началась Вторая мировая и для украинцев также.
  • Для украинцев война началась в 1939 году. Украинцы, учите историю, не будьте как Шмыгаль!
  • Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Удивительно, что вы так не уважаете украинцев.

Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

Скриншот комментариев

Премьер-министру даже напомнили, что он родом со Львова и должен был помнить, что Вторая мировая пришла в этот город намного раньше.

Шмыгаль оконфузился: в социальных сетях прокатилась волна гнева

Скриншот комментариев

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая газета Турции перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой.

А также рассказывали о том, что нардеп Тищенко опозорился в прямом эфире.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины Денис ШмыгальконфузскандалВторая мировая война
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь