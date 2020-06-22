Шмигаль осоромився: в соціальних мережах прокотилася хвиля гніву

Денис Шмигаль (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України осоромився своїми знаннями про історію України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль осоромився текстом з пам'ятною датою і написав, що Друга світова війна увірвалася в оселі українців 22 червня 1941 року.

Денис Шмигаль написав на своїх сторінках у соціальних мережах пост, який присвятив Дню скорботи та пам'яті жертв війни.

"У цей день Друга світова війна увірвалася в кожен український дім. Нашу рідну землю перетворили на поле бою між двома тоталітарними режимами, в результаті загинуло майже 10 мільйонів українців. Це жахливі цифри", - написав прем'єр-міністр.

Скріншот публікації

В коментарях йому нагадали, що Друга світова війна почалася набагато раніше – 1 вересня 1939 року. Саме в цей день відбулися перші бомбардування у Львові та області. Крім того, протягом першої половини вересня німецька авіація бомбила також і інші міста на заході країни – Луцьк, Тернопіль, Івано-Франківськ (в той час – Станіслав).

Та не в цей день! У вересні 1939 р. почалася Друга світова і для українців також.

Для українців війна почалася в 1939 році. Українці, вчіть історію, не будьте як Шмигаль!

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Дивно, що ви так не поважаєте українців.

Скріншот коментарів

Прем'єр-міністру навіть нагадали, що він родом зі Львова і повинен був пам'ятати, що Друга світова прийшла в це місто набагато раніше.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найбільша газета Туреччини переплутала дружину Зеленського з Вірою Брежнєвої.

А також розповідали про те, що нардеп Тищенко зганьбився у прямому ефірі.

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Автор: Анна Шиканова