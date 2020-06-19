Крупнейшая газета Турции перепутала жену Зеленского с Верой Брежневой: фотоляп

Владимир Зеленский с супругой Еленой (фото: РБК-Украина)

Владимира Зеленского турецкие журналисты "поженили" на экс-"ВИА Гре"

Турецкая газета Hürriyet допустила досадную ошибку в материале о заболевании жены президента Украины Владимира Зеленского Елены коронавирусом и госпитализации - вместо первой леди на фото к статье изображена певица Вера Брежнева.

Журналисты проиллюстрировали материал кадром из комедии 2016 года "8 лучших свиданий", в которой снялись бывший лидер студии "Квартал 95" и экс-участница ВИА "Гра", супруга Константина Меладзе.

Про фото-ляп работников СМИ рассказала Мария Воронцова из Харькова, которой прислали "привет из Турции". Также она опубликовала снимок в Facebook.

"Открыли местную как бы очень популярную газету... а там в новостях, мол, жена лидера Украины, президента Зеленского госпитализирована с Covid-19. Навела я резкость в глазах, и кого я вижу на фотке - Вера Брежнева. Сидит себе, Верочка, и не подозревает, что она уже первая леди. Это кадр из фильма, где они снимались", - комментируется курьезный случай.

В Турции газета "поженила" Владимира Зеленского на Вере Брежневой (Фото: facebook.com)

Нужно сказать, что ежедневная газета Hürriyet является одной из крупнейшей в Турции и может похвастаться самым высоким тиражом в стране.

Фото Зеленского с Брежневой и детьми из фильма было размещено и в печатной версии выпуска газеты, и в электронной на сайте.

Через некоторое время турецкие журналисты выявили свой промах и решили исправить ситуацию - проиллюстрировав материал о госпитализации Зеленской снимком одного только украинского президента.

В Турции газета показала на фото вместо Елены Зеленской Веру Брежневу (Фото: скрин hurriyet.com.tr)

В сети иронизируют над неожиданной "подменой" супруги украинского президента, которую случайно допустили в популярной турецкой газете.

Какая разница (с)

То-то мне Ленка сразу какой-то подозрительной показалась...

Фото: скрин комментариев с Facebook-страницы Марии Воронцовой

Ранее мы писали о том, что Елена Зеленская впервые рассказала про свое заражение коронавирусом и призналась, что придерживалась правил.

Напомним также, что в феврале у Зеленского оконфузились с именем президента Турции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Владимир Костырин