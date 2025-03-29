Чи справді шлюб веде до набору ваги? Факти, які вас здивують

Чи справді шлюб сприяє здоров’ю та впливає на вагу тіла? Нове дослідження ставить це під сумнів.

Як саме сімейний стан і надмірна вага впливають один на одного, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Дослідники Національного інституту кардіології у Варшаві виявили несподівану закономірність: одружені чоловіки мають у три рази вищий ризик ожиріння порівняно з неодруженими. У межах дослідження було проаналізовано медичні показники 2 405 осіб у Польщі із середнім віком 50 років. Як з’ясувалося, шлюб значно збільшує ймовірність надмірної ваги: на 62% у чоловіків і на 39% у жінок. Крім того, кожен рік подружнього життя додатково підвищує ризик ожиріння на 4% у чоловіків та 6% у жінок.

Вплив сімейного статусу на вагу

Цікаво, що ця тенденція не торкнулася жінок у такій же мірі. Науковці припускають, що різниця пояснюється особливостями харчових звичок і ставленням до власного здоров’я. Чоловіки, вступаючи у шлюб, частіше змінюють свої харчові вподобання, дозволяючи собі більше калорійної їжі. Водночас жінки продовжують слідкувати за своєю зовнішністю, що може зменшувати ризики надмірної ваги.

Польські науковці піддали сумніву попередні висновки щодо позитивного впливу шлюбу на здоров’я чоловіків. Наприклад, торішнє дослідження серед 7 000 канадців засвідчило, що шлюб сприяє "оптимальному старінню". Інші наукові роботи також доводили, що подружнє життя пов’язане зі зниженим рівнем куріння, обмеженим вживанням алкоголю, здоровішими звичками харчування та більш частим зверненням до лікарів.

Зокрема, дослідження, опубліковане в 2011 році в Американському журналі епідеміології, доводило, що одружені чоловіки мають нижчий ризик серцево-судинних захворювань та вищий рівень виживання після серцевих нападів. Проте нові дані змушують переглянути ці переконання, адже ожиріння є вагомим фактором ризику розвитку хронічних хвороб.

Ожиріння як глобальна загроза

За даними дослідження, опублікованого в журналі "Ланцет", з 1990 по 2021 рік кількість людей із надмірною вагою та ожирінням у світі зросла вдвічі. На 2021 рік 2,11 мільярда дорослих та 493 мільйони молодих людей мали зайву вагу.

Ожиріння визначається як індекс маси тіла (ІМТ) 30 або більше, а надмірна вага - як ІМТ від 25 до 29,9. Ці стани підвищують ризик розвитку діабету 2 типу, серцево-судинних захворювань, раку, метаболічного синдрому, обструктивного апное уві сні та багатьох інших небезпечних недуг.

Як запобігти надмірній вазі?

Хоча точні механізми боротьби з ожирінням ще досліджуються, експерти радять дотримуватись кількох ключових принципів:

Обмежуйте вживання оброблених вуглеводів, які сприяють набору ваги

Збільшіть кількість рослинної їжі у раціоні: овочі, фрукти, бобові, цільні зерна.

Регулярно займаєтеся фізичними вправами.

Консультуйтеся з лікарем щодо оптимального плану харчування та способу життя.

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