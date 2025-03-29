Действительно ли брак ведет к набору веса? Факты, которые вас удивят

Действительно ли брак способствует здоровью и влияет на вес тела? Новое исследование ставит это под сомнение.

Как именно семейное положение и избыточный вес влияют друг на друга, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца в Facebook.

Исследователи Национального института кардиологии в Варшаве обнаружили неожиданную закономерность: женатые мужчины имеют в три раза более высокий риск ожирения по сравнению с холостыми. В рамках исследования были проанализированы медицинские показатели 2 405 человек в Польше со средним возрастом 50 лет. Как выяснилось, брак значительно увеличивает вероятность избыточного веса: на 62% у мужчин и на 39% у женщин. Кроме того, каждый год супружеской жизни дополнительно повышает риск ожирения на 4% у мужчин и 6% у женщин.

Влияние семейного статуса на вес

Интересно, что эта тенденция не коснулась женщин в такой же степени. Ученые предполагают, что разница объясняется особенностями пищевых привычек и отношением к собственному здоровью. Мужчины, вступая в брак, чаще меняют свои пищевые предпочтения, позволяя себе больше калорийной пищи. В то же время женщины продолжают следить за своей внешностью, что может уменьшать риски избыточного веса.

Польские ученые подвергли сомнению предыдущие выводы о положительном влиянии брака на здоровье мужчин. Например, прошлогоднее исследование среди 7 000 канадцев показало, что брак способствует "оптимальному старению". Другие научные работы также доказывали, что супружеская жизнь связана со сниженным уровнем курения, ограниченным употреблением алкоголя, здоровыми привычками питания и более частым обращением к врачам.

В частности, исследование, опубликованное в 2011 году в Американском журнале эпидемиологии, доказывало, что женатые мужчины имеют более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и более высокий уровень выживаемости после сердечных приступов. Однако новые данные заставляют пересмотреть эти убеждения, ведь ожирение является весомым фактором риска развития хронических болезней.

Ожирение как глобальная угроза

По данным исследования, опубликованного в журнале "Ланцет", с 1990 по 2021 год количество людей с избыточным весом и ожирением в мире выросло вдвое. На 2021 год 2,11 миллиарда взрослых и 493 миллиона молодых людей имели лишний вес.

Ожирение определяется как индекс массы тела (ИМТ) 30 или более, а избыточный вес - как ИМТ от 25 до 29,9. Эти состояния повышают риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, метаболического синдрома, обструктивного апноэ во сне и многих других опасных недугов.

Как предотвратить избыточный вес?

Хотя точные механизмы борьбы с ожирением еще исследуются, эксперты советуют придерживаться нескольких ключевых принципов:

Ограничьте употребление обработанных углеводов, которые способствуют набору веса

Увеличьте количество растительной пищи в рационе: овощи, фрукты, бобовые, цельные зерна.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.

Консультируйтесь с врачом относительно оптимального плана питания и образа жизни.

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